Тротуары на Бульварном кольце расширят до 3–4 метров в рамках работ по программе «Моя улица». Об этом информагентству «Москва» сообщил Антон Базанов, представитель компании-генподрядчика, которая выполняет работы на Бульварном кольце.

Он отметил, что сейчас ширина тротуаров в центре столицы в среднем составляет 1,5–3 метра.

Кроме того, планируется оптимизировать полосы для движения транспорта. По словам Базанова, оптимизация будет зависеть от транспортной схемы: «где-то полос прибавится, где-то убавится, полосы будут приведены к стандарту».

«Будут отремонтированы более 50 фасадов домов, будут установлены скамейки, малые архитектурные формы, будет проведено озеленение, там где это возможно, высажены деревья. Также мы отремонтируем около 250 метров ливневой канализации. Кроме того, к имеющимся 220 водосточным решеткам добавится еще порядка 20», — так сказал бизнесмен.

По словам Базанова, сейчас заканчиваются подготовительные работы для прокладки кабельной канализации и перекладки всех проводов под землю.