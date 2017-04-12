Утром в среду, 12 апреля, в связи с приездом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на Садовом кольце ограничили движение по пути к министерству иностранных дел. Об этом The Village сообщили очевидцы.

Движение по кольцу осуществляется со скоростью в 5–7 километров в час. «Яндекс» оценивает пробки в городе в шесть баллов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву вечером во вторник, 11 апреля. На 12 апреля запланирована его встреча с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. На ней политики должны обсудить обострение ситуации вокруг Сирии.