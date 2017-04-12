Сервис заказа такси Gett открыл доступ к тарифу с фиксированными ценами для пользователей из Москвы. Об этом представители компании рассказали The Village.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выбрать тариф «Эконом+». Стоимость поездки можно зафиксировать при условии, что маршрут следования такси не изменится. Если пользователь сразу знает, что ему потребуется сделать несколько остановок, то придется выбрать вариант оплаты «по счетчику». За смену способа расчета стоимости услуг во время поездки с пассажира возьмут дополнительные 50 рублей.

Пока расчет фиксированных цен в Москве ведется в экспериментальном режиме, поэтому условия предоставления услуги могут меняться. Длительность тестирования будет зависеть от полученных компанией результатов.

До этого поездки по фиксированным ценам через Gett были доступны только в Санкт-Петербурге и регионах.

В феврале 2017 года поездки по фиксированным ценам также появились в сервисе заказа такси Uber. В апреле новый способ расчета стоимости услуг начали применять и в «Яндекс.Такси».