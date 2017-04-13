Утром в четверг, 13 апреля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:25 в Шереметьеве отменили 16 вылетов, во Внукове и Домодедове — по одному. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Сочи, Ставрополь, Нижний Новгород, Тюмень, Новый Уренгой, Минск, Рим, Чэнду, Курган-Тюбе, Худжанд и Куляб.

Еще 12 рейсов задерживаются: восемь из них — в Домодедове, еще четыре — в Шереметьеве.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.