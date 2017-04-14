В пасхальную ночь с субботы, 15 апреля, на воскресенье, 16 апреля, в Москве продлят работу метро и Московского центрального кольца до двух часов ночи. Об этом сообщает ТАСС.

«Для удобства пассажиров в ночь с 15 на 16 апреля МЦК будет работать до двух часов», — заявили агентству в пресс-службе Московской железной дороги.

О продлении работы метро сообщил мэр города Сергей Собянин. Наземный городской транспорт и электрички также будут ходить по измененному расписанию.