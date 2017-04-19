Официальное открытие мотосезона в Москве запланировано на 6 мая. Об этом заместитель мэра города Максим Ликсутов рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Сезон в 2017 году откроется мотопарадом, о проведении которого попросили несколько столичных объединений мотоциклистов. Мероприятие пройдет под эгидой городских властей. За безопасностью участников проследит полиция.

Маршрут заезда и точное время его проведения пока не уточняются.

Ранее стало известно, что в Москве протестируют новые правила дорожного движения для мотоциклистов. Эксперимент продлится полтора-два месяца. За это время власти проверят, можно ли разрешить мотоциклистам перемещаться между рядами и выезжать на участок перед светофором, чтобы они могли первыми уезжать после зеленого сигнала светофора. О результатах доложат в правительство.