Осенью 2017 года на площадь Белорусского вокзала вернутся трамваи
Столичные власти утвердили проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.
Трамвайные пути проложат на Лесной улице — от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Их протяженность составит 1,22 километра. Также около Белорусского вокзала построят разворотное кольцо. А для посадки и высадки пассажиров на площади появится трамвайная остановка «Белорусский вокзал» с повышенной платформой, на которой разместят павильон для ожидания. Для маломобильных пассажиров установят специальный пандус, чтобы они могли спускаться с посадочной платформы к пешеходному переходу.
Планируется, что по новому трамвайному кольцу запустят шестидверные трамваи «Витязь-М». Их оснастят спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля.
Кроме того, на Тверской Заставе организуют отдельную полосу, где смогут останавливаться такси для посадки и высадки пассажиров. Также здесь обустроят сквер с прогулочными дорожками и скамейками по программе «Моя улица». А на площадь вернут памятник писателю Максиму Горькому, изготовленный скульптором Верой Мухиной.
Строительство нового трамвайного кольца планируется завершить осенью 2017 года.
Разворотное кольцо и трамвайная линия на Лесной улице существовали до 2008 года. В 2012-м трамваи на Лесную вернули, но до Белорусского вокзала они не доходят.
10 апреля стартовал основной этап работ по программе «Моя улица» 2017 года на Бульварном и Кремлевском кольце, Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в 1, 3 и 4-м Голутвинских переулках. А в ночь с 16 на 17 апреля работы по программе «Моя улица» начались на Садовом кольце.
КомментарииПодписаться