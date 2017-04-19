Столичные власти утвердили проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Трамвайные пути проложат на Лесной улице — от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Их протяженность составит 1,22 километра. Также около Белорусского вокзала построят разворотное кольцо. А для посадки и высадки пассажиров на площади появится трамвайная остановка «Белорусский вокзал» с повышенной платформой, на которой разместят павильон для ожидания. Для маломобильных пассажиров установят специальный пандус, чтобы они могли спускаться с посадочной платформы к пешеходному переходу.

Рендер с официального сайта мэрии Москвы

Планируется, что по новому трамвайному кольцу запустят шестидверные трамваи «Витязь-М». Их оснастят спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля.

Кроме того, на Тверской Заставе организуют отдельную полосу, где смогут останавливаться такси для посадки и высадки пассажиров. Также здесь обустроят сквер с прогулочными дорожками и скамейками по программе «Моя улица». А на площадь вернут памятник писателю Максиму Горькому, изготовленный скульптором Верой Мухиной.

Строительство нового трамвайного кольца планируется завершить осенью 2017 года.

Разворотное кольцо и трамвайная линия на Лесной улице существовали до 2008 года. В 2012-м трамваи на Лесную вернули, но до Белорусского вокзала они не доходят.

10 апреля стартовал основной этап работ по программе «Моя улица» 2017 года на Бульварном и Кремлевском кольце, Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в 1, 3 и 4-м Голутвинских переулках. А в ночь с 16 на 17 апреля работы по программе «Моя улица» начались на Садовом кольце.