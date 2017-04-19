«Яндекс.Навигатор» научился строить маршруты, позволяющие осмотреть ближайшие парковочные места при подъезде к точке назначения. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Приложение учитывает ситуацию на дороге и строит маршрут так, чтобы он занимал не больше 15 минут, а водителю не пришлось долго идти от парковки до точки назначения. Места, где можно парковаться, отмечены на карте синим цветом.

В качестве базы для построения маршрутов используется карта парковок, которая появилась в приложении осенью 2016 года. «Яндекс» получает данные о стоянках от партнеров, из открытых источников, а также от своих картографов и с помощью панорам улиц. Пользователи тоже могут делиться информацией о парковках. Для этого нужно добавить на «Народную карту» стоянки, расположенные на специально выделенных территориях.

Парковочный маршрут уже доступен в «Яндекс.Навигаторе» на Android и скоро появится в приложении для iOS. Первыми городами, в которых официально запустили новую функцию, стали Москва и Санкт-Петербург. Также сервис тестируется в Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Минске, Стамбуле и Анкаре.