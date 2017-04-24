Во время майских праздников — 30 апреля, а также 1, 7, 8 и 9 мая — горожане смогут не платить за стоянку на столичных улицах. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Городские власти просят автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.

«Как показывает анализ транспортной ситуации, в праздники многие уезжают за город и интенсивность движения на дорогах снижается. Поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию», — добавил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Плоскостные платные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно.