До 21 мая горожане смогут оценить работу Московского метрополитена, приняв участие в международном исследовании. Об этом The Village рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Опрос проводит ассоциация крупнейших метрополитенов мира CoMET. Участникам предлагается оценить удовлетворенность работой метрополитена в нескольких областях: обслуживание пассажиров, комфортность перевозок, безопасность, соблюдение графика движения поездов, навигация, а также чистота станций и поездов.

Ответить на вопросы можно на сайте исследования, на официальном сайте Московского метрополитена и в социальных сетях. Опрос доступен как на русском, так и английском языке.

Предполагается, что полученная информация поможет повысить качество работы столичной подземки.