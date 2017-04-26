В московском метро перезаписали англоязычный вариант голосового объявления станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной подземки сообщает информагентство «Москва».

«К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции „Улица 1905 года“ на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык —„Ulitsa nineteen oh five goda“», — заявили в метрополитене.

Ранее станция объявлялась на английском по правилам латинской транскрипции русского названия — то есть как «Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda». В метро считают, что это создавало неудобства для иностранцев. В схемах метро на обоих языках название станции написано цифрами.

Объявления станций дублируются на английском на Калужско-Рижской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро.