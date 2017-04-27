Утром в четверг, 27 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:20 в Шереметьеве отменили 17 вылетов, а в Домодедове — восемь. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень, Новый Уренгой, Хабаровск, Луховицы, Симферополь, Минск, Худжанд и Хельсинки.

Еще восемь рейсов задерживаются: четыре из них — в Шереметьеве, три — в Домодедове, а еще один — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.