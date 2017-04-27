Аэропорт Шереметьево планирует провести реконструкцию терминала F в 2022 году. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя генерального директора по производству аэропорта Андрея Никулина.

По его словам, для проведения ремонтных работ терминал, построенный к Олимпиаде 1980 года, закроют полностью. Откроется он уже «с соответствующим уровнем сервиса и качества» — «оборудованный всеми необходимыми современными системами».

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2017 года откроется новый грузовой терминал в аэропорту Шереметьево. Кроме того, в октябре 2019 года планируется открыть терминал С. Он также закрыт на реконструкцию.