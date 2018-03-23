В четверг, 22 марта, в Москве открылись три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». The Village посетил их и узнал, что в них особенного, а также какой на них ожидается пассажиропоток.

Салатовая ветка метро выросла более чем на шесть километров. По проекту мэрии, тремя новыми станциями на севере Москвы будут пользоваться 450 тысяч человек. В первую очередь речь идет о жителях Марьиной Рощи, Западного и Восточного Дегунина, Бутырского, Тимирязевского и Бескудниковского районов. Строительство велось с 2011 года, однако это не конец: линию хотят продлить до Лианозова и поселка Северный.