ТранспортКак выглядят новые станции московского метро
«Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» — The Village узнал, что особенного в новых станциях
В четверг, 22 марта, в Москве открылись три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». The Village посетил их и узнал, что в них особенного, а также какой на них ожидается пассажиропоток.
Салатовая ветка метро выросла более чем на шесть километров. По проекту мэрии, тремя новыми станциями на севере Москвы будут пользоваться 450 тысяч человек. В первую очередь речь идет о жителях Марьиной Рощи, Западного и Восточного Дегунина, Бутырского, Тимирязевского и Бескудниковского районов. Строительство велось с 2011 года, однако это не конец: линию хотят продлить до Лианозова и поселка Северный.
Видеосъемка
Антон Федченко-Суворов
«Селигерская»
Станция находится у Дмитровского шоссе в районе развилки с Коровинским шоссе. Пространство станции расширяется по пути следования пассажиров. Ее вестибюли сделаны в стиле ар-нуво, а переход на эскалаторы и платформа образуют анфиладу залов. К 2020 году возле «Селигерской» планируют открыть междугородный автовокзал площадью 15 тысяч квадратных метров, торгово-развлекательный центр, офисы, а также парковку на 2 тысячи машин.
«Окружная»
Станция расположена вдоль Локомотивного проезда рядом с одноименной платформой Савеловской железной дороги. При ее отделке использовали натуральный гранит и мрамор. От входа в вестибюль к эскалаторам вдоль стен расположены более десятка декоративных панно со встроенными белыми светодиодами. В будущем со станции можно будет перейти на МЦК, железнодорожную платформу и к остановке наземного транспорта.
«Верхние Лихоборы»
Станция «Верхние Лихоборы» расположена вдоль Дмитровского шоссе в районе пересечения с Бескудниковским бульваром. С нее можно будет перейти на платформу НАТИ Октябрьской железной дороги. Но это только в планах, а пока возле «Верхних Лихоборов» нет даже пешеходного перехода через автомобильную дорогу — людям приходится перебегать через многополосное шоссе.
Обложка: частные авторы / «Интерпресс» / ТАСС
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