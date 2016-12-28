Осенью 2015 года стало известно о сносе нескольких крупных гаражных кооперативов в Раменках. Это крупная территория, застроенная железными и бетонными боксами, в которых горожане не только хранят автомобили и вещи, но также открывают кафе и мастерские, а порой даже живут как в квартирах. Гаражный город в городе в прессе прозвали «Шанхаем»: он насчитывает приблизительно 10 тысяч гаражей и расположен на 50 гектарах земли между двумя проспектами — Вернадского и Мичуринским.

Причина столь масштабной гаражной зачистки — грядущее строительство научно-технологической долины МГУ в этом районе. О проекте много писали (именно ему, например, посвящено одно из самых известных расследований «РБК») — и в связи с недовольством местных жителей, и в связи с баснословным бюджетом, и в связи с одной из ключевых фигур кампании: фирмой «Иннопрактика», отвечающей за подготовку функциональной части концепции долины, руководит Катерина Тихонова — по слухам, дочь президента России Владимира Путина.

До начала сноса в «Шанхае» работали и жили сотни человек, однако за последний год ситуация кардинальным образом изменилась. Теперь людей можно встретить лишь на главной улице «Шанхая»: большинство гаражников давно оставили свои владения, а те, кто все еще продолжает хранить в гаражах свое имущество, сильно рискуют, поскольку здесь процветает воровство и мародерство.

The Village решил узнать, что происходит в «Шанхае» спустя год после начала сноса, кто до сих пор работает на территории города в городе и каково это — жить в гараже.