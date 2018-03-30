Обыск

25 января я подменяла подругу, так что некоторое время была в офисе. У Игоря на семь вечера была намечена тренировка. Пришла домой — не было ни его, ни собаки, только один из наших соседей. Решила, что Игорь ушел на тренировку с собакой. Около девяти вечера позвонила ребятам в спортзал — оказалось, что Игоря там нет. Я начала переживать и звонить всем подряд.

И тут постучали в дверь. Я подумала: «О, они вернулись». Дверь открывается, на пороге — люди в масках и с пистолетами. Мы с соседом сперва решили, что Игорь с друзьями устроили шутку. И только когда положили на пол, поняла, что это не шутка. Собака, как выяснилось, была у них, где-то через час после начала обыска ее вернули — она вся извивалась. Показали бумагу на обыск, прочитала в спешке и мало что запомнила. Уже потом многое узнала из прессы.

Запугивали: статья, посадим, 10 лет... Спрашивали, где мы были в апреле 2017 года — во время взрывов в петербургском метро. Я вспомнила, что мы были в Европе: Игорь как раз нашел дешевые авиабилеты, и мы устроили евротур дней на 10. За все перелеты вышло около шести тысяч рублей — до сих пор трудно поверить: слетать домой мне обходится 15 тысяч в один конец. 3 апреля мы пришли к какой-то кафешке, чтобы поймать вай-фай, — открываем соцсети, а там миллиард сообщений: «Где вы? Что с вами?» Это родственники из других городов прочитали новости о взрыве в петербургском метро.

Допрос

В тот же вечер меня увезли в здание ФСБ на Литейном. Посадили в машину, сказали поставить телефон на авиарежим и никому не звонить. На Литейный мы ехали довольно долго. Сотрудники были немного измученные, заехали в магазин за какой-то едой.

Там меня продержали около часа. Потом отпустили и больше на допросы не возили. Кролика, который жил у нас, я в ту же ночь отвезла к своей сестре, потому что понимала: раз Игоря задержали, теперь я буду очень занята, выясняя, что происходит. Собаку на первое время взяли на передержку друзья. Сейчас я всех забрала обратно, но свободного времени у меня больше не стало.