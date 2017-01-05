Модерновые доходные дома, сталинские высотки, дома-коммуны и многоэтажки 1970-х годов — не просто жилые здания, а настоящие городские символы.

В рубрике «Где ты живешь» The Village рассказывает о самых известных и необычных домах двух столиц и их обитателях.

Подводя итоги ушедшего года, The Village собрал лучшие выпуски этой рубрики за последние 12 месяцев. В материале — «дом с башенками» у Белорусского вокзала, дом Бассейного товарищества в Петербурге, «дом на ножках» на «ВДНХ», дом Наркомфина и многие другие.