Я толком не знаю, сколько людей проживает в нашей коммуналке: состав соседей за последние лет пять очень часто меняется. Если судить по счетам за свет, то здесь 11 семей, но кто-то может жить один, другие — вчетвером. Есть как минимум один человек, который скупил часть комнат и сдает их — в основном студентам и рабочим. Сейчас гораздо больше людей, чем раньше, и их труднее посчитать. Как это ни смешно, я здесь самый старожил, притом что по возрасту одна из самых молодых. Кроме меня, есть лишь одна соседка, которая живет в доме лет на 12 меньше меня. Человек, которого вы сегодня видели на нашей кухне, — актер театра и кино. Он впечатляет. Впервые я его здесь увидела как-то ночью: выхожу в коридор, а мне навстречу идет огромный лысый человек.

Я стараюсь особо не пересекаться с соседями, но это довольно сложно. Встречи происходят волей-неволей — иногда интересные, иногда нежелательные: например, начинается ругань из-за того, что кто-то неправильно убрал квартиру или что я запачкала раковину краской. Соседям интересно знать друг о друге все, обычно этот интерес проявляется достаточно агрессивно, реже — интеллигентно. Так, у нас есть соседи, которые активно дружат с парочкой студентов, снимающих здесь жилье: они стали закрывать дверь на кухне (вообще она испокон века открыта), пьют там чай и разговаривают.

Вопрос с прихожей и гардеробом каждый из соседей решил по-своему. Мне и тем, кто здесь более-менее давно, не приходит в голову вешать куртки или ставить сапоги в прихожей: все оставляют в комнатах. А новая волна жильцов оставляет обувь рядом с дверью. При этом велосипеды и коляски все хранят в общем помещении и никто не боится краж. Видимо, чем дольше человек живет тут, тем больше ценит личное пространство. А у новеньких более общежитское настроение — наверное, из-за того, что они такого не видели: «Ух-ты, коммуналка!»

Длина коридора в квартире — 30 метров. Сколько точно здесь комнат, я не знаю — наверное, около 15. Плюс есть одна сушильная, она же — «пустая комната» (потому что в ней никто не живет), которая никому не принадлежит. Там люди вешают белье, которое не поместилось в ванной, а также складывают всякий хлам.