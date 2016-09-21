Сперва нужно натереть на крупной терке кабачок. Лишний сок отжать. Затем на мелкой терке натереть морковь, к ней мелко порубить лук и смешать с кабачками. В подготовленную массу добавить сметану с содой, куриное яйцо, чеснок, зелень и муку; соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать.

Затем на разогретую сковороду с маслом выкладываем с помощью ложки небольшие оладьи. Жарим оладьи из кабачков до золотистого цвета, то есть до готовности. На выходе получаем две-три порции.