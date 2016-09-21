Рецепты шефов8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Мы уже писали о том, что можно приготовить себе на завтрак меньше чем за четверть часа, а также советовали, что взять с собой на работу в качестве обеда. Теперь The Village рассказывает о восьми вариантах несложного ужина — особенно подойдет для тех, кто часто ленится готовить сам для себя.
Ресторан «Есть хинкали, пить вино»
Пхали из зеленой фасоли
Время
10–15 минут
Сложность
Ингредиенты
банка консервированной фасоли
(если есть время, лучше отварить самостоятельно)
грецкий орех — 75 г
соль — 4 г
аджика — 5 г
кинза — 20 г
лук — по желанию
Приготовление
Протереть консервированную или отваренную фасоль. Добавить измельченный грецкий орех, зелень, аджику, соль и кинзу. Все тщательно перемешать. Подавать в холодном виде.
Ресторан «Одесса-мама»
Кабачковые оладьи
время
около 15 минут
Сложность
ИНГРЕДИЕНТЫ
кабачки — 280 г
морковь (мытая, чищеная) — 15–20 г
яйца — 2 штуки
сметана 20 % — 30 г
репчатый лук — 15 г
свежий укроп — 2–3 г
свежий чеснок — 2 г
пшеничная мука — 30 г
пищевая сода — 1–2 г
соль — по вкусу
черный молотый перец — по вкусу
приготовление
Сперва нужно натереть на крупной терке кабачок. Лишний сок отжать. Затем на мелкой терке натереть морковь, к ней мелко порубить лук и смешать с кабачками. В подготовленную массу добавить сметану с содой, куриное яйцо, чеснок, зелень и муку; соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать.
Затем на разогретую сковороду с маслом выкладываем с помощью ложки небольшие оладьи. Жарим оладьи из кабачков до золотистого цвета, то есть до готовности. На выходе получаем две-три порции.
Ресторан Osteria Bianca
Тальятелле «алла водка» с тигровыми креветками
Время
15 минут
Сложность
Ингредиенты
тальятелле — 180 г
томатный соус — 100 г
очищенные тигровые креветки — 100 г
водка — 20 г (треть рюмки)
сливки 33 % — 50 г
оливковое масло — 20 г
зубчик чеснока
веточка из 3–4 листьев базилика
Приготовление
Сперва нужно отварить тальятелле в соленой воде — на это уйдет около десяти минут. В сковородке в это время на оливковом масле следует обжарить тигровые креветки. Затем добавляем водку и томатный соус, после чего тушим около двух минут. Добавляем сливки, соль, перец, листья базилика и целиковый зубчик чеснока (его потом выбрасывают). Затем выкладываем сюда тальятелле. Делим на две тарелки и посыпаем черным перцем.
Ресторан Table
Запеченный батат с крем-фреш и гималайской солью
Время
20–25 минут
Сложность
Ингредиенты
батат — 2 крупные картофелины
Крем-фреш (что-то среднее между сливками и сметаной) или нежирный йогурт — пара ложек
Гималайская соль (можно взять обычную крупную)
Приготовление
В первую очередь нужно надрезать батат вдоль и сделать небольшую ямку, после чего каждую картофелину следует завернуть в фольгу. Затем — застелить противень бумагой для выпечки и сбрызнуть его оливковым маслом. Туда выложить батат и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. По мере готовности вырезанные ранее ямки заполнить нежирным йогуртом и посыпать небольшим количеством соли.
Ресторан «Искра»
Куриный шницель
Время
10–15 минут
Сложность
Ингредиенты
куриное бедро без кожи и без кости — 150 г
рисовая мука — 2 столовые ложки
льезон (смесь из одного яйца и 100 мл молока) — 100 мл
крошки бородинского хлеба — 2 столовые ложки
растительное масло — 20 мл
Приготовление
Сперва необходимо как следует отбить куриное филе (примерно до 0,5 см в толщину). Затем — обвалять его в рисовой муке, в льезоне и бородинских крошках. После чего обжарить на растительном масле по минуте с каждой стороны на умеренном огне. Теперь филе нужно отправить в разогретую до 180 градусов духовку на шесть минут. Подавать можно с маринованными овощами и соусами на основе горчицы.
Rumor Bar
Мексиканская кесадилья
Время
около 15 минут
Сложность
Ингредиенты
куриная грудка — 100 г
шампиньоны — 100 г
болгарский перец — 50 г
томаты в собственном соку — 100 г
маринованный перец халапеньо (продается в супермаркетах) — 20 г
чеснок (один зубчик) — 5 г
сырная лепешка тортилья — одна штука
моцарелла или гауда (в принципе, подойдет любой сыр) — 40 г
Соус: сметана с зеленью
сметана — 40 г
зелень (петрушка, кинза, укроп) — 10 г
Приготовление
Нарезать кубиками куриную грудку и обжарить в течение 4 минут на сковороде. Затем 2–3 минуты жарить грибы, смешав их сперва с куриной грудкой. После чего добавить болгарский перец, нарезанный мелкими кубиками, и отправить его на сковородку — и жарить еще 2–3 минуты.
Кладем томаты в собственном соку, перец халапеньо, чеснок и томим все вместе еще одну минуту. Убираем с плиты. Далее на небольшой сковороде разогреть сырную лепешку, добавить тертый сыр (чтобы он начал плавиться), в этот момент перекладываем в лепешку приготовленную основу. Режем на несколько равных частей. Подаем с соусом «сметана с зеленью».
соус: мелко нарезать зелень и перемешать со сметаной.
Ресторан Saxon + Parole
Холодный томатный суп из печеных помидоров; сальса из авокадо
Время
около 20 минут
Сложность
Ингредиенты
сливовидные помидоры, нарезанные половинками — 450 г
веточки тимьяна — 1–2 штуки
чеснок — 1–2 зубчика
оливковое масло — 45 г
белый лук — 200 г
овощной бульон — 200 г
Сальса из авокадо
помидоры черри — 2–3 штуки
сок лимона — 1 чайная ложка
авокадо — 10 г
огурец — 5 г
оливковое масло — 1 столовая ложка
Приготовление
Сперва необходимо пюрировать чеснок с половиной от нужной порции оливкового масла. Помидоры разрезать пополам и выложить на противень. Противень с помидорами сбрызнуть оливковым маслом, положить туда тимьян и запекать до карамелизации примерно 15–20 минут.
В это время можно приготовить сальсу из авокадо. Берем 2–3 помидора черри, авокадо и огурец, все мелко нарезаем на кубики, заправляем соком лимона и оливковым маслом. После следует спассеровать на сковороде мелко нарезанный лук с ложкой оливкового масла. Туда добавляем запеченные помидоры со всем выделившимся соком и маслом, готовим до мягкости.
После этого нужно пюрировать помидоры и лук в блендере, постепенно добавляя овощной бульон и медленно, тонкой струйкой, вливая оставшееся масло; посолить. Перед подачей охладить (но суп хорош и в горячем виде). Выложить сверху сальсу, сбрызнуть оливковым маслом, а подавать суп с багетом на гриле.
Кафе «Рынок и общепит»
Тунец с киноа
Время
около 20 минут
Сложность
Ингредиенты
стейк тунца — 200 г
салат-микс — 50 г
бакинские томаты — 70 г
красные и желтые помидоры черри — 15 г
зерна граната — 15 г
оливки греко (продаются в супермаркетах, но можно заменить любыми) — 40 г
оливковое масло — 20 г
тхина — 10 г
жареный соленый арахис — 15 г
половинка лимона
половинка острого чили перца
морская соль
приготовление
Сначала готовим гарнир для тунца. Для этого смешиваем любимую зелень и травы, то есть получаем микс-салат. Туда добавляем бакинские томаты и помидоры черри двух видов, а также оливки (3–4 штуки), соленый арахис и 30 г отваренного киноа (отвариваем в течение 15 минут). Все заправить оливковым маслом.
После чего занимаемся тунцом: стейк обжариваем до готовности medium rare. По краю тарелки выливаем соус из тхины, выкладываем к нему готовый тунец и наш гарнир. Сверху посыпаем зернами граната, морской солью, капаем оливкового масла и украшаем обжаренной половинкой чили-перца. Стейк тунца по желанию можно сбрызнуть лимоном.
Фотографии: обложка, 4 – «Искра», 1 – «Есть хинкали, пить вино», 2 – Osteria Bianca, 3 – Table, 4 – Saxon + Parole
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