Сельдерей моем, разрезаем пополам и кладем сверху кусочек сливочного масла с веточкой тимьяна. От одной половинки отрезаем три-пять слайсов толщиной один сантиметр и откладываем (они понадобятся позже). Выкладываем на противень слой крупной морской соли, на нее укладываем сельдерей и закрываем сверху фольгой. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на два часа — за это время сельдерей должен стать мягким, и его можно будет вычистить ложкой. Оставшиеся кусочки сельдерея обжариваем на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Затем слегка подсаливаем, кладем на противень, закрываем фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 15–20 минут для томления. Из томленого сельдерея готовим гарнир для супа: режем кубиками и смешиваем с натертой цедрой апельсина, добавляем немного соли и молотого перца. Выкладываем полученный гарнир на дно глубокой тарелки, в которой будем сервировать суп.

В кастрюле разогреваем растительное масло, на нем обжариваем мелко порезанный чеснок пять–десять секунд. Очень важно, чтобы чеснок не подгорел, иначе он даст горький привкус. Затем кладем нарезанный репчатый лук и слегка обжариваем 10–20 секунд. Добавляем очищенный и нарезанный произвольно картофель. Затем заливаем овощи бульоном, так, чтобы он слегка их покрывал, и томим на медленном огне до размягчения картофеля. Слегка подсаливаем.

Пюрируем готовые овощи (картофель и запеченный сельдерей) в блендере, затем добавляем сливки и еще раз взбиваем. В смесь можно добавить оставшийся бульон, чтобы добиться нужной консистенции. Затем доводим его до кипения.

В металлический половник наливаем ликер куантро, осторожно поджигаем, ждем несколько секунд, чтобы алкоголь выпарился, и добавляем его в суп, быстро перемешивая. В тарелку с гарниром из томленого сельдерея осторожно наливаем суп, сверху выкладываем гренки из темного хлеба и сбрызгиваем оливковым маслом.