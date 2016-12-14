Маринад

Дистиллированную воду доводим до кипения со специями: кардамон, можжевеловые ягоды, перец черный и душистый, соль морская, сахарный песок, апельсин (срезать цедру, добавить в маринад, из апельсина сделать фреш и добавить в самом конце). Маринад остудить до комнатной температуры.

Утка

Утку зачистить от перьев (если такие имеются), отрезать шею (если есть), подрезать крылья до первой фаланги. Хорошо промыть внутри и снаружи.

В остывший маринад погрузить подготовленную утку и оставить на шесть часов мариноваться в холодильнике. Затем достать, процедить, если остались специи — удалить. Разогреваем духовку до 140 градусов. На противень выкладываем утку и загружаем на полтора часа (но следим за ней).

Спустя отведенное время выкладываем картофель с солью и перцем (почищенный и, если крупный, порезанный на две части) вокруг утки, повышаем температуру духовки до 195 градусов на 30 минут и периодически поливаем утку и картофель соком, который выделяется. Доводим до готовности. Утку разобрать на равные доли: одна ножка плюс одна грудка или крыло и грудка.

Сервируем тарелку

Ножка плюс грудка, рядом — картофель, посыпаем нарезанным розмарином и листьями тимьяна.