Рецепты шефовРецепты новогодних угощений на все случаи жизни
Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Новогодние праздники не за горами: вот-вот начнется приятная предпраздничная суета, когда нужно будет успеть подготовить не только подарки, но и подумать о новогоднем угощении для праздничного стола.
The Village решил собрать рецепты для разных случаев — в зависимости от того, с кем в этот раз вы решите встречать Новый год: вдвоем с любимым человеком, в большой компании и с семьей или в гордом одиночестве.
Ужин для двоих
Запеченная утка с пряным картофелем
Ингредиенты
Утка потрошеная — 1 штука (1,5–1,8 кг)
Картофель средний (лучше молодой) — 1–1,5 кг
Кардамон — 5 г
Можжевеловые ягоды (продаются в отделах со специями) — 15 г
Перец черный горошком — 5 г
Перец душистый — 5 г
Апельсин (средний) — 1 штука
Сахар — 70 г
Соль морская — 90 г
Лавровый лист — 1 штука
Розмарин свежий — 2 веточки
Тимьян свежий — 2 веточки
Юрий Агузаров
MØS
Маринад
Дистиллированную воду доводим до кипения со специями: кардамон, можжевеловые ягоды, перец черный и душистый, соль морская, сахарный песок, апельсин (срезать цедру, добавить в маринад, из апельсина сделать фреш и добавить в самом конце). Маринад остудить до комнатной температуры.
Утка
Утку зачистить от перьев (если такие имеются), отрезать шею (если есть), подрезать крылья до первой фаланги. Хорошо промыть внутри и снаружи.
В остывший маринад погрузить подготовленную утку и оставить на шесть часов мариноваться в холодильнике. Затем достать, процедить, если остались специи — удалить. Разогреваем духовку до 140 градусов. На противень выкладываем утку и загружаем на полтора часа (но следим за ней).
Спустя отведенное время выкладываем картофель с солью и перцем (почищенный и, если крупный, порезанный на две части) вокруг утки, повышаем температуру духовки до 195 градусов на 30 минут и периодически поливаем утку и картофель соком, который выделяется. Доводим до готовности. Утку разобрать на равные доли: одна ножка плюс одна грудка или крыло и грудка.
Сервируем тарелку
Ножка плюс грудка, рядом — картофель, посыпаем нарезанным розмарином и листьями тимьяна.
Шея ягненка с грибами шиитаке
Ингредиенты
Шея ягненка — 400 г
Морковь — 200 г
Сельдерей (стебли) — 150 г
Лук репчатый — 200 г
Чеснок — 70 г
Розмарин — 2 г
Масло оливковое — 20 мл
Соль — 7 г
Перец черный горошком — 1 г
Соус демигляс (готовится из говяжьих костей, мяса, овощей, трав и специй, но можно купить в супермаркете готовый) — 80 мл
Вино красное — 150 мл
Груша копченая сушеная — 25 г
Бульон куриный — 700 мл
Помидоры розовые — 100 г
Изюм белый — 20 г
Жареные шиитаке
Шиитаке — 120 г
Лук-шалот — 20 г
Белый изюм — 10 г
Белое вино — 30 мл
Молодой чеснок — 20 г
Оливковое масло — 20 мл
Для соуса
Сливочное масло — 80 г
Соус демигляс — 35 г
Картофельное пюре
Картофель — 100 г
Сливочное масло — 20 г
Сливки 33 % — 30 мл
Соль, перец
Кинза — 1 г
Лук красный — 2 г
Владимир Мухин
White Rabbit
Овощи — морковь, сельдерей, лук — нарезаем крупными ломтиками; чеснок, не очищая, разрезаем пополам поперек, обжариваем. Мясо обжариваем и кладем в кастрюлю, на него — подготовленные овощи. Заливаем бульоном и готовим без бурного кипения. Добавляем соль, перец, специи, красное вино, копченую грушу, изюм, вливаем соус демигляс. Готовим около двух с половиной часов.
Мясо достаем и процеживаем соус. Добавляем сливочное масло, демигляс и выпариваем до загустения.
Готовим грибы. Запекаем лук-шалот. Замачиваем изюм в белом вине. Затем обжариваем шиитаке на оливковом масле вместе с шалотом и изюмом. В конце добавляем молодой чеснок, слегка прогреваем.
Картофель очищаем, варим в подсоленной воде. Затем протираем горячий картофель с добавлением сливочного масла и кипяченых сливок. Соль и перец добавляем по вкусу. Шею выкладываем на центр блюда. По бокам выкладываем картофельное пюре, жареные шиитаке. Поливаем мясо соусом, посыпаем перышками красного лука, украшаем листиками кинзы.
Нога ягненка в маринаде
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Нога ягненка — 1 штука
Специи по вкусу:
Кориандр
Можжевельник
Лавровый лист
Сладкая паприка
Тимьян
Розмарин
Чеснок — пара зубчиков
Оливковое масло — 3 столовые ложки
Соль, перец — по вкусу
Картофель — 5 штук
Сергей Ерошенко
шеф-повар ресторана «Честная кухня»
Чеснок очистить, зубчики разделить пополам, сделать несколько тонких и глубоких надрезов в мякоти ноги и затолкать туда чеснок. Натереть солью, паприкой, перцем, посыпать сухим тимьяном, розмарином и измельченным кориандром. Смазать оливковым маслом и поставить в духовку на один час 20 минут. После достать, обсыпать картофелем (туда же добавляем соль, перец, розмарин, оливковое масло) и поставить еще на 40 минут.
Ужин на семью или большую компанию
Харчо с орехами (основное блюдо, не суп)
Ингредиенты
Телячья грудинка — 1 кг
Лук репчатый — 200 г
Масло сливочное — 200 г
Чеснок — 40 г
Томатная паста — 60 г
Помидоры свежие — 250 г
Перец острый стручок — 50 г
Грецкие орехи — 250 г
Кориандр молотый — 10 г
Уцхо-сунели — 10 г
Шафран — 10 г
Соль — 30 г
Бадри Лемонджава
бренд-шеф ресторана «Оджахури»
Лук режем кубиками. Помидоры очищаем от кожицы и также режем кубиками. Мясо нарезаем крупными кусками, кладем в кастрюлю и наливаем воды так, чтобы вода полностью закрывала мясо. Тушим минут 15–20, затем, когда вода выпаривается, добавляем лук и масло. Обжариваем минут шесть-семь. Готовим соус. Кладем в блендер орехи и специи. Взбиваем. Добавляем немного воды, чтобы консистенция была как у сметаны.
В кастрюлю с мясом добавляем свежие помидоры и томатную пасту, солим и варим около пяти-шести минут. Чеснок раздавливаем, перец разрезаем на мелкие кусочки. В кастрюлю добавляем ореховую пасту, чеснок и перец, перемешиваем и тушим еще три-четыре минуты.
Ребро конфи с картофельным пюре
Ингредиенты
Ребро говядины — 1 штука
Картофель — 5 штук
Тертый пармезан — 50 г
Сливочное масло — 50 г
Оливковое масло — 50 г
Растительное масло — 1 л
Головка чеснока — 1 штука
Куриный бульон — 200 г
Сливки — 100 г
Тимьян — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Уильям Ламберти
бренд-шеф ресторана «Уголек»
Ребро солим, перчим и обжариваем в низкой кастрюле со всех сторон, заливаем растительным маслом, чтобы оно полностью покрывало ребро. Ставим в духовку на 100 градусов на шесть часов. Периодически проверяем — в итоге должно получиться мягкое мясо. Промываем, чистим картофель и варим. Достаем картофель и протираем, добавляем сливочное масло, сливки, оливковое масло и пармезан. Тщательно перемешиваем. Чеснок запекаем в духовке на 90 градусах 30 минут. На тарелку выкладываем картофельное пюре и ребро.
Ужин на одного
Оленина со свекольным муссом и терпким соусом из черной смородины
ингредиенты
Оленина (филе) — 140 г
Свекла — 50 г
Морковь — 30 г
Мед — 10 г
Чеснок — 3 г
Сметана — 20 г
Корень сельдерея — 20 г
Черешня — 7 ягод (без косточек)
Соус
Черная смородина — 20 г
Брусника — 20 г
Красное вино — 50 мл
Соус демигляс — 50 г
Сергей Ерошенко
шеф-повар ресторана «Федя, дичь!»
Все ингредиенты для соуса увариваем в течение 20 минут и даем немного настояться. Оленину обжариваем с двух сторон и помещаем в духовку на три-четыре минуты при температуре 180 градусов. Делаем свекольный мусс: запеченную свеклу пробиваем в блендере со сметаной и корнем сельдерея. Морковь обжариваем на сковороде с медом и чесноком. На тарелку сначала выкладываем свекольный мусс, на него — оленину, сверху поливаем мясо ягодным соусом. По краям кладем карамелизированную морковь и черешню. Украшаем зеленью и хрустящими трубочками из вафельного теста (при желании можно наполнить их паштетом).
Запеченная курица
Ингредиенты
Курица — 1 штука
Яблоки — 300 г
Соль — 25 г
Сахар коричневый — 50 г
Сидр яблочный — 50 мл
Кардамон — 5 г
Яблочный уксус — 15 мл
Алексей Никонов и Кристина Черняховская
шеф-повара ресторана «Искра»
Все ингредиенты смешать и полить полученной смесью курицу. После чего необходимо мариновать ее минимум сутки. Выпекать при температуре 160 градусов 50 минут и 15 минут — при температуре 195 градусов.
Груша с сыром бри и фундуком
Ингредиенты
Груша — 2 штуки
Сыр бри — 60 г
Фундук — 20 г
Оливковое масло — 1 столовая ложка
Сок лимона — 1 чайная ложка
Веточка тимьяна
Черный молотый перец по вкусу
Алексей Никонов и Кристина Черняховская
шеф-повара ресторана «Искра»
Грушу разрежьте на две части, с помощью нуазетки выньте сердцевину. Срежьте небольшой кусочек груши с обратной стороны, чтобы она не падала. Выложите на пергамент грушу, сбрызните соком лимона и оливковым маслом, сверху положите веточку тимьяна, уберите в разогретую, до 108 градусов духовку на 10–12 минут. Достаньте запеченную грушу, в круглое отверстие положите по кусочку бри и уберите в духовку еще на пару минут, чтобы сыр расплавился. Переложите грушу на тарелку, присыпьте толченым фундуком.
Салат из тунца с фасолью и запеченными черри
ингредиенты
Фасоль кенийская — 60 г
Запеченные черри — 80 г
Соус тунец — 80 г
Бальзамин с маслом — 20 г
Сельдерей стебель (украшение) — 5 г
Перец черный — 1 г
Соль — 1 г
Тунец консервированный — 50 г
Соус «Тунец» для заправки салата
Каперсы в соли — 20 г
Вино белое сухое — 63 г
Тунец консервированный — 125 г
Майонез — 70 г
Бруно Марино
бренд-шеф ресторана AVIV
Соус. Каперсы, тунец и белое сухое вино пробиваем в блендере до однородной масс, затем добавляем майонез, продолжаем перемешивать венчиком до однородной массы.
Солим ошпаренную кенийскую фасоль, заправляем уксусом с маслом и перчим.
На тарелку наливаем соус, на соус выкладываем запеченные черри и консервированный тунец, сверху выкладываем кенийскую фасоль и украшаем сельдереем (листья поливаем маслом и уксусом и перчим).
Курица с маслинами и томатом
ингредиенты
Репчатый лук — 30 г
Маслины без косточек — 15 г
Оливки без косточек — 15 г
Сахарный песок — 5 г
Вино белое — 15 г
Масло оливковое — 20 г
Бульон куриный — 100 г
Курица тушка на кости — 230 г
Петрушка — 5 г
Соль — 1 г
Каперсы в соли — 5 г
Томатный соус — 60 г
Бруно Марино
бренд-шеф ресторана AVIV
Мелко рубим лук и чеснок. Обжариваем их и добавляем каперсы. Обжариваем курицу. Затем нарезаем маслины и петрушку, слегка обжариваем. Добавляем сахар, кладем на сковороду обжаренную курицу, добавляем вино и бульон, тушим в течение 30 минут на медленном огне.
Фотографии: adobe stock
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