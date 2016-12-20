Уже лет 20 у меня нет Нового года как такового. Практически всегда я провожу его на работе. Если говорить о любимом новогоднем блюде, то стоит вспомнить детство. Не знаю, как сейчас отмечают дома Новый год. Но помню, как его отмечали раньше, и это была действительно добротная и долгая подготовка к празднику.

И, конечно же, в первую очередь к этому празднику собирались продукты. В то время нельзя было пойти в магазин, купить все в один день и приготовить новогодний стол. Продукты собирали потихоньку. Какие-то долгоиграющие вещи вроде консервов складировались заранее, а скоропортящиеся ингредиенты искали впопыхах в самый последний момент — все деликатесы нужно было еще «успеть урвать».

Потом мама и бабушка в четыре руки (не без помощи папы) готовили стол. У нас было достаточно обильное угощение — и мне нравилось практически все. Но первое блюдо в списке любимых — это так называемый мясной салат, или оливье. То есть наш традиционный русский салат, как называют его иностранцы.

Конечно же, без него Новый год в дом не придет. Потом заливная рыба.

В определенный момент выносились плошечки, в которых лежали кусочки заливной рыбы, и это мне тоже очень нравилось. Да и без того же самого холодца новогодний стол никак не обходился. Еще было что-то вроде селедки под шубой, тоже знаковое блюдо.

Сейчас мы люди уже немолодые, где-то соблюдаем диету, где-то — рекомендации врачей, так что оливье и селедку под шубой я не могу есть каждый день. Даже раз в неделю не могу. Тем более они оказываются дороже в праздник.