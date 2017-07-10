Мы уже писали о том, какие фрукты и овощи покупать на рынках в июле. Среди них — персики, абрикосы, болгарский перец, помидоры, огурцы, свежая зелень и лисички. The Village собрал быстрые домашние рецепты и рецепты от шеф-поваров с неочевидными блюдами из этих продуктов.

Салат со страчателлой и абрикосом

от бренд-шефа Pâté & Co Дмитрия Зотова

Ингредиенты

Сыр страчателла — 60 г

Абрикосы — 140 г

Салат корн — 10 г

Сахар — 5 г

Масло сливочное — 10 г

Вино красное сухое — 10 мл

Масло оливковое — 5 мл

Белый крем-бальзамик или бальзамический уксус — 5 мл

Орех пекан — 7 г

Соль, перец

Приготовление

Порезать абрикосы на половинки, удалить косточки. На разогретой сковороде растопить сливочное масло, выложить абрикосы и добавить сахар, перемешать. Через несколько минут добавить красное вино, карамелизировать абрикосы в смеси вина и сахара. Выложить абрикосы в тарелку, украсить салатом корн, сверху выложить сыр страчателла и порубленные орехи пекан. Посыпать солью и перцем, полить оливковым маслом и белым крем-бальзамиком.

Бефстроганов с гречкой и лисичками

от шеф-повара сети ресторанов True Cost Артема Миненкова

Ингредиенты

Говядина — 160 г

Лук репчатый — 40 г

Масло растительное — 20 г

Вода — 40 мл

Сливки — 10 г

Сметана — 5 г

Масло сливочное — 10 г

Помидоры вяленые — 15 г

Грибы лисички — 30 г

Гречка — 60 г

Лук шнитт — на украшение

Соль

Приготовление

Говядину нарезать брусочками толщиной 5–7 миллиметров. Нарезанный соломкой лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно обжарить мясо, соединить с луком, залить холодной водой и тушить до размягчения мяса, непрерывно снимая пену. Добавить сливки, уварить до соусообразной консистенции. Затем добавить сметану, довести до вкуса, посолить и снять с огня. Отварить гречку. Отдельно обжарить лисички на сливочном масле, добавить гречку и лук шнитт. В центр тарелки выложить бефстроганов, вокруг — гречку с лисичками, украсить вялеными томатами.

Салат из палтуса с бакинскими помидорами

от шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» Алексея Павлова

Ингредиенты

Палтус — 100 г

Лук красный — 10 г

Помидоры бакинские 60 г

Укроп — 5 г

Лимонный свежевыжатый сок — 5 мл

Масло растительное — 5 мл

Мед — 5 г

Соль

Приготовление

Филе палтуса нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить минут на 45.

Для соуса смешать растительное масло, сок лимона и мед. Смешать крупно нарезанные помидоры, палтус, нарезанный полукольцами красный лук, укроп и соус, перемешать. Выложить на тарелку.

Персики с голубым сыром

от шеф-повара ресторана Edge Арчи Самандова

ИНГРЕДИЕНТЫ

Персики — 210 г

Мед — 25 г

Коньяк — 15 г

Сахар — 30 г

Масло сливочное — 25 г

Микс-салат — 10 г

Сыр с голубой плесенью мастара блю или другой

Приготовение

Разрезать персики, удалить косточки. На сковороде растопить сливочное масло, добавить персики и мед. Мешать и обжаривать до растворения меда. Добавить к персикам коньяк, поджечь. После того как спирт сгорит, еще пару минут подержать сковороду на плите. Добавить и растворить сахар. Выложить в тарелку персики, сверху — сыр кусочками и микс зелени.

Огуречно-яблочный смузи

Ингредиенты

Лимон — 50 г

Огурец — 100 г

Яблоко — 100 г

Зеленый салат — 100 г

Приготовление

Очистить яблоко и лимон, взбить все ингредиенты в блендере.

Гаспачо с болгарским перцем

Ингредиенты

Помидоры — 150 г

Огурцы — 50 г

Перец болгарский — 50 г

Лук красный — 10 г

Чеснок — 5 г

Масло оливковое — 5 мл

Винный уксус — 5 мл

Соль, перец, базилик

Приготовление

Овощи очистить, крупно порезать и измельчить в блендере. Добавить соль и перец. По желанию протереть через сито и украсить при подаче свежей зеленью.

Также при подаче можно добавить в суп порезанные кубиками огурец или авокадо.

Фотографии: обложка, 6 — Syda Productionsstock.adobe.com, 1 — Pâté & Co, 2 — True Cost, 3 — «Erwin.РекаМореОкеан», 4 — Edge, 5 — pixelliebe — stock.adobe.com