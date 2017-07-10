Рецепты шефовЧто приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов
В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов, которые стоит приготовить в июле
Мы уже писали о том, какие фрукты и овощи покупать на рынках в июле. Среди них — персики, абрикосы, болгарский перец, помидоры, огурцы, свежая зелень и лисички. The Village собрал быстрые домашние рецепты и рецепты от шеф-поваров с неочевидными блюдами из этих продуктов.
Салат со страчателлой и абрикосом
от бренд-шефа Pâté & Co Дмитрия Зотова
Ингредиенты
Сыр страчателла — 60 г
Абрикосы — 140 г
Салат корн — 10 г
Сахар — 5 г
Масло сливочное — 10 г
Вино красное сухое — 10 мл
Масло оливковое — 5 мл
Белый крем-бальзамик или бальзамический уксус — 5 мл
Орех пекан — 7 г
Соль, перец
Приготовление
Порезать абрикосы на половинки, удалить косточки. На разогретой сковороде растопить сливочное масло, выложить абрикосы и добавить сахар, перемешать. Через несколько минут добавить красное вино, карамелизировать абрикосы в смеси вина и сахара. Выложить абрикосы в тарелку, украсить салатом корн, сверху выложить сыр страчателла и порубленные орехи пекан. Посыпать солью и перцем, полить оливковым маслом и белым крем-бальзамиком.
Бефстроганов с гречкой и лисичками
от шеф-повара сети ресторанов True Cost Артема Миненкова
Ингредиенты
Говядина — 160 г
Лук репчатый — 40 г
Масло растительное — 20 г
Вода — 40 мл
Сливки — 10 г
Сметана — 5 г
Масло сливочное — 10 г
Помидоры вяленые — 15 г
Грибы лисички — 30 г
Гречка — 60 г
Лук шнитт — на украшение
Соль
Приготовление
Говядину нарезать брусочками толщиной 5–7 миллиметров. Нарезанный соломкой лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно обжарить мясо, соединить с луком, залить холодной водой и тушить до размягчения мяса, непрерывно снимая пену. Добавить сливки, уварить до соусообразной консистенции. Затем добавить сметану, довести до вкуса, посолить и снять с огня. Отварить гречку. Отдельно обжарить лисички на сливочном масле, добавить гречку и лук шнитт. В центр тарелки выложить бефстроганов, вокруг — гречку с лисичками, украсить вялеными томатами.
Салат из палтуса с бакинскими помидорами
от шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» Алексея Павлова
Ингредиенты
Палтус — 100 г
Лук красный — 10 г
Помидоры бакинские — 60 г
Укроп — 5 г
Лимонный свежевыжатый сок — 5 мл
Масло растительное — 5 мл
Мед — 5 г
Соль
Приготовление
Филе палтуса нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить минут на 45.
Для соуса смешать растительное масло, сок лимона и мед. Смешать крупно нарезанные помидоры, палтус, нарезанный полукольцами красный лук, укроп и соус, перемешать. Выложить на тарелку.
Персики с голубым сыром
от шеф-повара ресторана Edge Арчи Самандова
ИНГРЕДИЕНТЫ
Персики — 210 г
Мед — 25 г
Коньяк — 15 г
Сахар — 30 г
Масло сливочное — 25 г
Микс-салат — 10 г
Сыр с голубой плесенью мастара блю или другой
Приготовение
Разрезать персики, удалить косточки. На сковороде растопить сливочное масло, добавить персики и мед. Мешать и обжаривать до растворения меда. Добавить к персикам коньяк, поджечь. После того как спирт сгорит, еще пару минут подержать сковороду на плите. Добавить и растворить сахар. Выложить в тарелку персики, сверху — сыр кусочками и микс зелени.
Огуречно-яблочный смузи
Ингредиенты
Лимон — 50 г
Огурец — 100 г
Яблоко — 100 г
Зеленый салат — 100 г
Приготовление
Очистить яблоко и лимон, взбить все ингредиенты в блендере.
Гаспачо с болгарским перцем
Ингредиенты
Помидоры — 150 г
Огурцы — 50 г
Перец болгарский — 50 г
Лук красный — 10 г
Чеснок — 5 г
Масло оливковое — 5 мл
Винный уксус — 5 мл
Соль, перец, базилик
Приготовление
Овощи очистить, крупно порезать и измельчить в блендере. Добавить соль и перец. По желанию протереть через сито и украсить при подаче свежей зеленью.
Также при подаче можно добавить в суп порезанные кубиками огурец или авокадо.
Фотографии: обложка, 6 — Syda Productions — stock.adobe.com, 1 — Pâté & Co, 2 — True Cost, 3 — «Erwin.РекаМореОкеан», 4 — Edge, 5 — pixelliebe — stock.adobe.com
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