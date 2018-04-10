В прошлые выходные в Петербурге прошел третий этап одного из самых важных конкурсов бартендеров Diageo Reserve World Class Россия. В качестве судьи на финальный этап прилетела победительница прошлого года, канадка Кейтлин Стюарт, которая рассказала The Village, как приготовить дома три простых коктейля на виски и удивить своих гостей, не прилагая особых усилий. У коктейлей по факту нет названия, так как Кейтлин предлагает научиться мешать напитки из тех продуктов, которые можно найти на любой кухне, а по желанию даже заменить на свой вкус.

Коктейль № 1

Ингредиенты: Виски — 50 мл Долька грейпфрута Мед — 2 ст. л. Соль Лед

Способ приготовления: С дольки грейпфрута срезать кожуру — ее нужно отложить, а саму мякоть положить в стакан. Добавить две ложки жидкого меда и перемешать, чтобы фрукт отдал немного сока. Залить виски, кинуть щепотку соли и снова перемешать. Добавить лед и шкурку грейпфрута. Перелить в стакан и сбрызнуть соком кожуры от фрукта.

Коктейль № 2

Ингредиенты: Лимон — 1/4 шт. Сироп «Эрл грей» — 3 ст. л. Биттер Виски — 50 мл

Способ приготовления: Чтобы приготовить сироп «Эрл грей», нужно в равных пропорциях смешать сахар и заваренный чай с бергамотом. Довести до кипения, а затем остудить. Срезать шкурку с лимона, выдавить лимонный сок в стакан. Затем залить две столовые ложки сиропа, добавить три капли ангостуры (если дома нет, то можно обойтись и без). Залить шот виски, добавить лед, перемешать и сбрызнуть шкуркой лимона.

Коктейль № 3

Ингредиенты: Бурбон или виски — 50 мл Сахарный сироп с корицей — 2 ст. л. Грейпфрут — 1/4 шт. Лимон — 1/4 шт. Биттер Белок 1 яйца

Способ приготовления: Чтобы приготовить сироп с корицей, нужно в равных пропорциях смешать сахар и воду, добавить пару ложек корицы, довести до кипения и остудить. Выжать сок из лимона и грейпфрута, добавить две столовые ложки сиропа и пару капель биттера. Опять же, можно обойтись и без него. Добавить 50 миллилитров виски или бурбона и белок. Взбить — для этого подойдет спортивный шейкер или обычный миксер. Сбрызнуть стакан соком шкурки грейпфрута. Посыпать корицей.

Фотографии: обложка, 2, 3 — Francesco Italia — stock.adobe.com, 1 — topntp — stock.adobe.com