Летом традиционно начинается сезон мороженого. Помимо привычных сортов, в ресторанах, кафе и на прилавках появляются необычные виды: свекольное, морковное, сорбеты из овощей, со вкусом сыра и многие другие. В связи с этим The Village решил провести эксперимент: мы отправились в «Чайную высоту» и LavkaLavka и выбрали десять видов необычного мороженого. Дегустаторами стали шестеро подростков от 12 до 15 лет.

Фотографии

Марина Меркулова

«Чайная высота»

(подростки знали, какое мороженое они пробуют)

«Березовый вампир»

(сорбет на березовом соке с брусникой, шен-пуэром и ароматом можжевелового дерева):

Маша, 12 лет: Это очень кислое мороженое, но вкусное. Похоже на ягоду, правда, несозревшую, кислую ягоду. Что-то типа крыжовника.

Ваня, 13 лет: Есть привкус пуэра чуть-чуть, лично мне так кажется. Соглашусь, что оно очень кислое, прям очень. Похоже на яблоко зеленое.

Эля, 14 лет: Когда я в первый раз попробовала мороженое, было ужасно, но, когда я распробовала, было, в принципе, нормально. Похоже на морс «Агуша». Я ожидала, что будет хуже.

Даша, 14 лет: Мне, в принципе, понравилось, и я ожидала, что будет хуже. Раньше на даче рябину постоянно жевали, это такой же вкус.

Антон, 15 лет: В принципе, оно довольно вкусное, у него приятное послевкусие: горькое такое.

«Комбуча щербет»

(комбуча, семена базилика, сок красного апельсина, брусника, роза):

Федя, 13 лет: Как будто зашел в магазин духов, а там еще какая-то мебель, все смешано чуть-чуть. Я бы такое вряд ли купил.

Эля: Когда приходишь в Zara Home, там такой же запах, как вкус этого мороженого.

Даша: Я как будто розу жую.

Ваня: Заметно, что здесь есть роза и какой-то еще фрукт. Правда, я не понимаю какой. Похоже на запах в мебельном магазине.

Антон: Оно похоже на первое, только вкуснее. Мне нравится.

Маша: Оно немного отличается от первого: такое же кислое, но уже не похоже на «Агушу».

«Средиземное»

(смола мастиковых деревьев острова Хиос с мятой):

Федя: Оно достаточно вкусное, чувствуется такой привкус ягоды, я бы купил такое. Пока это самое вкусное, что я попробовал.

Эля: Мне понравилось, такое голубой цвет красивый, я бы такое взяла.

Даша: Похоже на какие-то травы, но я бы такое взяла. Оно вкусное.

Антон: Оно слаще, чем остальные, да и вкуснее.

Маша: Очень вкусное, сначала, правда, похоже на голубику, а потом на языке такой вкус интересный остается, но оно мне прям понравилось, я в восторге.

Ваня: Мне понравилось, послевкусие какое-то пломбирное. Когда ешь — есть вкус необычный, а потом нечто ягодное. Но вкусное очень.

«Голубика и голубой сыр»:

Маша: 😤

Даша: Чувствуется только сыр один, но все равно вроде вкусно. Не так уж и плохо.

Эля: Оно невкусное. Оно ни на что не похоже, потому что оно почти безвкусное, но там чувствуется вкус невкусного сыра.

Федя: Таким в тюрьме кормят, наверное.

Антон: Фиолетовое такое, мне понравилось, довольно специфический вкус, но это просто на любителя. А так оно необычное, но вкусное.

Ваня: Вообще не понравилось, наверное, единственное мороженое, которое было совсем ужасным. Оно сначала чуть-чуть кислое, а потом горькое. Сыр выделяется очень. Я бы не стал заказывать такое 100 %.

«Венский кофе, венский торт»:

Федя: Я бы такое перед казнью заказал. Достаточно вкусное мороженое, немного кислое, и шоколад чувствуется. Есть еще какие-то добавочки, которые нужно прожевывать. Оно очень освежает.

Маша: Это мороженое достаточно вкусное, в отличие от других. В нем чувствуется кофе, а вот тортик не очень. А так оно само по себе вкусное.

Даша: Я точно такое же пробовала в Италии, поэтому мне понравилось очень. По-моему, самое нормальное здесь мороженое.

Эля: Мне понравилось, сильный вкус кофе, и еще эта шоколадная стружка — бодрит. Я бы заказала такое.

Ваня: Мне кажется, это обычное кофейное мороженое. Тут есть кусочки шоколада, это хорошо сочетается, выходит вкусно.

Антон: В принципе, это мороженое было довольно неплохим. У него, правда, специфический вкус кофе.

«Эстафета середины лета»

(арбуз, клубника, мята, зеленый чай, мак, ваниль, мелисса):

Маша: Самое вкусное мороженое. В нем чувствуются косточки арбуза. Для меня это что-то новое, такого раньше я не ела. Здесь клубника и арбуз смешались, вышло вкусно.

Федя: Сначала мне показалось, что оно ужасное. Но я как-то распробовал и понял, что оно не такое уж и ужасное, есть можно. Но все-таки я бы такое не заказал, если только один раз — себя помучить. Тут еще какие-то косточки. Мне не очень понравилось это мороженое.

Ваня: Это мороженое мне напоминает какой-то напиток, который покупали мне иногда в Черногории, но не могу понять какой. Он был тоже с привкусом арбуза. Но мне не очень понравилось, вряд ли я бы такое заказывал.

Даша: Мне как-то не очень понравилось, похоже, что его разбавили с водой. Я бы такое не взяла.

Эля: Косточки арбуза неприятны, может, это мак, застревает в зубах. Оно какое-то водянистое, может быть, таким утолить жажду можно.

LavkaLavka

(подросткам не говорили о том, какое мороженое они пробуют)

«Свекольное»:

Маша: Мне оно напоминает йогурт и квас почему-то.

Эля: Похоже на йогурт без сахара.

Федя: Приятное послевкусие, очень сильно похоже на йогурт, сладкое.

Антон: Похоже на просто растаявший йогурт.

Ваня: Если вы любите йогурт, то вам должно понравиться.

«Лайм-базилик»:

Эля: Хорошее мороженое, мне нравится. Оно достаточно необычное, но вкусное. Я бы купила.

Маша: Такое ощущение, что это мята, кожура несозревшего лайма и базилик немного.

Федя: Мне кажется, это базилик и мята. Достаточно вкусное, напоминает лимонад. Я бы такое купил, чтобы освежиться.

Даша: Мне не очень понравилось, потому что я как будто пожевала лавровый лист и съела йогурт непонятного вкуса.

Антон: 😤

«Тыквенное»:

Даша: На вкус это мороженое — как будто сироп от кашля. Сироп солодки, что-то похожее точно.

Маша: Я сама по себе люблю морковку, но мороженое с морковкой — это не очень. Это же морковка, да?

Ваня: Не знаю, что это, но оно вообще так себе. Я бы такое не стал заказывать.

Федя: Приятное послевкусие, но в сам момент, когда ты его ешь, оно не очень вкусное. Оно не кислое, это вообще непонятный вкус. Я бы такое не заказал.

Эля: Я выбираю эмодзи.

Антон: Лично мне кажется, что это растаявший йогурт. Я не чувствую вообще никакого вкуса.

«Морковный торт»:

Маша: Напоминает имбирное печенье. Но если попробовать чуть-чуть, то напоминает чеснок.

Федя: Очень специфический вкус, приятное послевкусие, цвет не очень, да и запах не очень. Я бы такое не заказал точно.

Эля: Запах у него как носки, а на вкус — я бы вряд ли такое заказала. Если кому-то нравится не сладкий и не соленый йогурт, то ему будет прикольно.

Ваня: Мне не очень понравилось, оно немного горькое, соленое и вообще напоминает какой-то странный вкус.

Антон: Специфический вкус, не соленое и не сладкое. Приятное достаточно.

Редакция выражает благодарность «Чайной высоте» и LavkaLavka за прием и дегустацию.