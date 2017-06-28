Эксперимент«Я как будто розу жую»: Подростки пробуют необычное мороженое
The Village попросил шестерых подростков попробовать десять видов странного мороженого
Летом традиционно начинается сезон мороженого. Помимо привычных сортов, в ресторанах, кафе и на прилавках появляются необычные виды: свекольное, морковное, сорбеты из овощей, со вкусом сыра и многие другие. В связи с этим The Village решил провести эксперимент: мы отправились в «Чайную высоту» и LavkaLavka и выбрали десять видов необычного мороженого. Дегустаторами стали шестеро подростков от 12 до 15 лет.
«Чайная высота»
(подростки знали, какое мороженое они пробуют)
«Березовый вампир»
(сорбет на березовом соке с брусникой, шен-пуэром и ароматом можжевелового дерева):
Маша, 12 лет: Это очень кислое мороженое, но вкусное. Похоже на ягоду, правда, несозревшую, кислую ягоду. Что-то типа крыжовника.
Ваня, 13 лет: Есть привкус пуэра чуть-чуть, лично мне так кажется. Соглашусь, что оно очень кислое, прям очень. Похоже на яблоко зеленое.
Эля, 14 лет: Когда я в первый раз попробовала мороженое, было ужасно, но, когда я распробовала, было, в принципе, нормально. Похоже на морс «Агуша». Я ожидала, что будет хуже.
Даша, 14 лет: Мне, в принципе, понравилось, и я ожидала, что будет хуже. Раньше на даче рябину постоянно жевали, это такой же вкус.
Антон, 15 лет: В принципе, оно довольно вкусное, у него приятное послевкусие: горькое такое.
«Комбуча щербет»
(комбуча, семена базилика, сок красного апельсина, брусника, роза):
Федя, 13 лет: Как будто зашел в магазин духов, а там еще какая-то мебель, все смешано чуть-чуть. Я бы такое вряд ли купил.
Эля: Когда приходишь в Zara Home, там такой же запах, как вкус этого мороженого.
Даша: Я как будто розу жую.
Ваня: Заметно, что здесь есть роза и какой-то еще фрукт. Правда, я не понимаю какой. Похоже на запах в мебельном магазине.
Антон: Оно похоже на первое, только вкуснее. Мне нравится.
Маша: Оно немного отличается от первого: такое же кислое, но уже не похоже на «Агушу».
«Средиземное»
(смола мастиковых деревьев острова Хиос с мятой):
Федя: Оно достаточно вкусное, чувствуется такой привкус ягоды, я бы купил такое. Пока это самое вкусное, что я попробовал.
Эля: Мне понравилось, такое голубой цвет красивый, я бы такое взяла.
Даша: Похоже на какие-то травы, но я бы такое взяла. Оно вкусное.
Антон: Оно слаще, чем остальные, да и вкуснее.
Маша: Очень вкусное, сначала, правда, похоже на голубику, а потом на языке такой вкус интересный остается, но оно мне прям понравилось, я в восторге.
Ваня: Мне понравилось, послевкусие какое-то пломбирное. Когда ешь — есть вкус необычный, а потом нечто ягодное. Но вкусное очень.
«Голубика и голубой сыр»:
Маша: 😤
Даша: Чувствуется только сыр один, но все равно вроде вкусно. Не так уж и плохо.
Эля: Оно невкусное. Оно ни на что не похоже, потому что оно почти безвкусное, но там чувствуется вкус невкусного сыра.
Федя: Таким в тюрьме кормят, наверное.
Антон: Фиолетовое такое, мне понравилось, довольно специфический вкус, но это просто на любителя. А так оно необычное, но вкусное.
Ваня: Вообще не понравилось, наверное, единственное мороженое, которое было совсем ужасным. Оно сначала чуть-чуть кислое, а потом горькое. Сыр выделяется очень. Я бы не стал заказывать такое 100 %.
«Венский кофе, венский торт»:
Федя: Я бы такое перед казнью заказал. Достаточно вкусное мороженое, немного кислое, и шоколад чувствуется. Есть еще какие-то добавочки, которые нужно прожевывать. Оно очень освежает.
Маша: Это мороженое достаточно вкусное, в отличие от других. В нем чувствуется кофе, а вот тортик не очень. А так оно само по себе вкусное.
Даша: Я точно такое же пробовала в Италии, поэтому мне понравилось очень. По-моему, самое нормальное здесь мороженое.
Эля: Мне понравилось, сильный вкус кофе, и еще эта шоколадная стружка — бодрит. Я бы заказала такое.
Ваня: Мне кажется, это обычное кофейное мороженое. Тут есть кусочки шоколада, это хорошо сочетается, выходит вкусно.
Антон: В принципе, это мороженое было довольно неплохим. У него, правда, специфический вкус кофе.
«Эстафета середины лета»
(арбуз, клубника, мята, зеленый чай, мак, ваниль, мелисса):
Маша: Самое вкусное мороженое. В нем чувствуются косточки арбуза. Для меня это что-то новое, такого раньше я не ела. Здесь клубника и арбуз смешались, вышло вкусно.
Федя: Сначала мне показалось, что оно ужасное. Но я как-то распробовал и понял, что оно не такое уж и ужасное, есть можно. Но все-таки я бы такое не заказал, если только один раз — себя помучить. Тут еще какие-то косточки. Мне не очень понравилось это мороженое.
Ваня: Это мороженое мне напоминает какой-то напиток, который покупали мне иногда в Черногории, но не могу понять какой. Он был тоже с привкусом арбуза. Но мне не очень понравилось, вряд ли я бы такое заказывал.
Даша: Мне как-то не очень понравилось, похоже, что его разбавили с водой. Я бы такое не взяла.
Эля: Косточки арбуза неприятны, может, это мак, застревает в зубах. Оно какое-то водянистое, может быть, таким утолить жажду можно.
LavkaLavka
(подросткам не говорили о том, какое мороженое они пробуют)
«Свекольное»:
Маша: Мне оно напоминает йогурт и квас почему-то.
Эля: Похоже на йогурт без сахара.
Федя: Приятное послевкусие, очень сильно похоже на йогурт, сладкое.
Антон: Похоже на просто растаявший йогурт.
Ваня: Если вы любите йогурт, то вам должно понравиться.
«Лайм-базилик»:
Эля: Хорошее мороженое, мне нравится. Оно достаточно необычное, но вкусное. Я бы купила.
Маша: Такое ощущение, что это мята, кожура несозревшего лайма и базилик немного.
Федя: Мне кажется, это базилик и мята. Достаточно вкусное, напоминает лимонад. Я бы такое купил, чтобы освежиться.
Даша: Мне не очень понравилось, потому что я как будто пожевала лавровый лист и съела йогурт непонятного вкуса.
Антон: 😤
«Тыквенное»:
Даша: На вкус это мороженое — как будто сироп от кашля. Сироп солодки, что-то похожее точно.
Маша: Я сама по себе люблю морковку, но мороженое с морковкой — это не очень. Это же морковка, да?
Ваня: Не знаю, что это, но оно вообще так себе. Я бы такое не стал заказывать.
Федя: Приятное послевкусие, но в сам момент, когда ты его ешь, оно не очень вкусное. Оно не кислое, это вообще непонятный вкус. Я бы такое не заказал.
Эля: Я выбираю эмодзи.
Антон: Лично мне кажется, что это растаявший йогурт. Я не чувствую вообще никакого вкуса.
«Морковный торт»:
Маша: Напоминает имбирное печенье. Но если попробовать чуть-чуть, то напоминает чеснок.
Федя: Очень специфический вкус, приятное послевкусие, цвет не очень, да и запах не очень. Я бы такое не заказал точно.
Эля: Запах у него как носки, а на вкус — я бы вряд ли такое заказала. Если кому-то нравится не сладкий и не соленый йогурт, то ему будет прикольно.
Ваня: Мне не очень понравилось, оно немного горькое, соленое и вообще напоминает какой-то странный вкус.
Антон: Специфический вкус, не соленое и не сладкое. Приятное достаточно.
Редакция выражает благодарность «Чайной высоте» и LavkaLavka за прием и дегустацию.
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