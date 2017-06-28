Маша, 12 лет: Это очень кислое мороженое, но вкусное. Похоже на ягоду, правда, несозревшую, кислую ягоду. Что-то типа крыжовника.

Ваня, 13 лет: Есть привкус пуэра чуть-чуть, лично мне так кажется. Соглашусь, что оно очень кислое, прям очень. Похоже на яблоко зеленое.

Эля, 14 лет: Когда я в первый раз попробовала мороженое, было ужасно, но, когда я распробовала, было, в принципе, нормально. Похоже на морс «Агуша». Я ожидала, что будет хуже.

Даша, 14 лет: Мне, в принципе, понравилось, и я ожидала, что будет хуже. Раньше на даче рябину постоянно жевали, это такой же вкус.

Антон, 15 лет: В принципе, оно довольно вкусное, у него приятное послевкусие: горькое такое.