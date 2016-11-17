Во Франции эклер — один из самых популярных десертов, наравне с макарони. Есть даже особые бутики, которые специализируются только на эклерах, причем французские кондитеры открывают их по всему миру, они есть в Токио, Дубае, в Нью-Йорке, в Москве: французы настоящие фанаты кулинарии, для них это норма — открыть бутик какого-то одного десерта.

В России эклеры стали популярны в советское время, конкретно в Санкт-Петербурге благодаря двум главным кондитерским «Север» и «Метрополь», куда еще наши бабушки выстраивались в очередь. Почему именно эклеры? Во-первых, это один из самых недорогих десертов, во-вторых, он действительно вкусный, наконец, вариантов крема может быть множество — масляный, белковый, заварной. Плюс у большинства людей эклеры ассоциируются с детством, с праздниками, с приездом бабушек, родственников.

Правильный эклер не должен быть плоским, он должен быть объемным — это говорит о том, что заварное тесто было сделано правильно. И еще он должен быть свежим, это обязательно. Вообще, для любого заведения эклер — очень показательный десерт. Я по роду своей деятельности часто хожу в кондитерские и рестораны и всегда пробую эклер, потому что по нему всегда можно определить, свежий он или нет. Эклер должен быть мягким. Если он крошится, то сразу понятно, что он не сегодняшний, а вчерашний или, не дай бог, позавчерашний. Так что эклер — это отличный показатель качества в заведениях и совести кондитеров.

Не существует единого стандарта, каким должен быть в эклере крем. У каждого кондитера есть какой-то свой секретный рецепт, кто-то любит более сладкий, более пышный — здесь все зависит только от фантазии. Я люблю легкие кремы. В «Северянине» мы в основном используем крем шантильи — это небольшое количество заварного крема и взбитые сливки. Плюс мы используем различные фрукты и ягоды и, кроме классического, делаем эклеры с яблоком, смородиной, тыквой. Самый необычный эклер — с квасом. Для него мы готовим карамельное квасное сусло. Реальное сусло, которое используют при приготовлении кваса, мы увариваем с сахаром — получается тягучая карамель со вкусом кваса. Правда, могу сказать, что гости почти никогда не узнают этот вкус. Когда мы делали проработки, кто-то говорил, что это эклер с кока-колой, кому-то казалось, что с кофе. Так что нужно знать, что это квас, чтобы угадать.