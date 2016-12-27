Гид The VillageНовогодние предложения в московских ресторанах
Рассказываем, куда и за чем идти в праздники
До новогодних праздников осталось всего несколько дней,
и сейчас самое время решить, чем заняться в каникулы.
Мы собрали все праздничные предложения популярных заведений, если вы захотите отправиться по ресторанам.
Новогодние блюда в Mr. Lee
Адрес заведения: ул. Кузнецкий Мост, 7
Телефон для бронирования столиков
+7 (495) 628–76–78
В странах Азии новогодний стол традиционно включает в себя блюда из рыбы, мяса, птицы, морепродуктов — они символизируют те или иные блага, которые принесет наступающий год.
Шеф-повар ресторана Mr. Lee Джонатон Кертис приготовил специальное предложение к Новому году. Все порции, согласно китайской традиции, очень большие.
Одно из самых известных паназиатских блюд — утку по-пекински — начиняют набором специй, подают с дольками апельсина, китайской капустой бок-чой и добавляют сладковатый пряный соус хойсин (2 400 рублей). Утку стоит заказывать заранее, так как процесс приготовления занимает не менее трех дней.
Свиную грудку шеф-повар запекает в китайском бульоне и сочетает со сладким чили-джемом (1 800 рублей). Попробовать также стоит дораду: она готовится целиком в воке с соусом из китайского вина, черной сои, бадьяна и перца чили (2 200 рублей). У рыбы оставляют голову и хвост, что означает хорошее окончание старого года и благополучное начало следующего.
Из горячих закусок гостям предложат жареные пельмени с гребешком и трюфелем, или, как их называют, пузатые мешочки с деньгами (1 900 рублей). Для тех, кто предпочитает более легкие блюда, в меню появился салат с индейкой, обжаренной в воке с имбирем, соевым и устричным соусами, соком лайма и арахисовым маслом. Подается такая индейка с ассорти свежих листьев салата (950 рублей).
Авторское рождественское меню в ресторане Hills
Адрес заведения: ул. Крылатские Холмы, 7/2
Телефон для бронирования столиков
+7 (495) 995–40–40
К новогодним праздникам шеф-повар заведения Антон Клетаров приготовил рождественское меню, которое понравится любителям авторской кухни. Из закусок гостям предложат гриб иньер с маринованной пиканьей и ореховым соусом (540 рублей), а также филе судака под пряным маринадом (600 рублей).
Специально для любителей дикой птицы в меню есть утиный бульон (350 рублей), он подается со свежеиспеченным рогаликом с паштетом из утки. Плюс ко всему можно заказать куриную ножку конфи, приготовленную с айвой и мандаринами (520 рублей), томленную в специях и травах голень поросенка в приправе с вишневым соусом (650 рублей) или рождественский пудинг, приготовленный по старинному английскому рецепту (320 рублей). Тех, кто предпочитает рыбу, порадует стерлядь с бородинской кашей и соусом из щучьей икры (990 рублей).
Традиционные рождественские сладости
в «Хлебной лавке»
Адрес заведения: ул. Большая Никитская, 58
Телефон для бронирования столиков
+7 (495) 690–50–40
Как правило, новогодние праздники начинаются с корпоратива, потом мы празднуем сам Новый год и, плавно уходя на каникулы, православное Рождество, а там и старый Новый год не за горами. В пекарне «Хлебная лавка» знают эти традиции, а потому печь рождественские сладости собираются вплоть до 13 января.
Например, можно попробовать праздничный новогодний шар, сделанный из морковного тиголино с лимонным крем-брюле, и компоте из абрикоса с муссом из белого шоколада, напоминающий елочную игрушку (270 рублей). Плюс ко всему стоит заказать торт «Полено» с пряником и яблочным компоте с корицей и ванильным муссом (750 рублей) или имбирные пряники в форме елочек и снежинок (100 рублей).
Праздничное меню в Saxon + Parole
Адрес заведения: Спиридоньевский пер., 12/9
Телефон для бронирования столиков
+7 (903) 755–03–43
Все праздники Saxon+Parole предлагает своим гостям специальные блюда от шеф-повара Александра Прошенкова. Среди них — карпаччо из сибаса с черной икрой под соусом из маринованного имбиря с лимонной сметаной, свежим фенхелем, огурцом и грейпфрутом (1 190 рублей), картофельный салат с осьминогом, копченой паприкой и зеленым горошком, маринованным луком и заправкой из айоли и зернистой горчицы с чоризо (650 рублей).
Также можно заказать рикотту нуди с копчеными мидиями и соусом биск из креветок, которую подают с печеной тыквой, шалфеем фри и севиче из креветок (950 рублей). Стоит попробовать кукурузный бисквит с салатом из свежей клубники и черных оливок с ягодным соусом — его подадут с оливковым мороженым и мятным маслом (490 рублей).
Все эти блюда дополнят коктейли от шеф-бармена Оксаны Жидковой — Citrus Switchel с органическим яблочным сидром (490 рублей) или Anejo Eggnog с молоком и мускатным орехом (530 рублей). Помимо этого, до конца 2016 года бармены угостят всех посетителей ароматным пуншем Big Apple на основе черносмородиновой настойки, вермута на какао-бобах и коричного масла. Для этого следует просто назвать пароль «Я с катка от Льва Толстого» — взамен получите согревающий коктейль в качестве рождественского комплимента.
Новогодние коктейли
в Mercedes Bar
Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 2/1
Телефон для бронирования столиков
+7 (495) 229–83–09
Шеф-бармен Mercedes Bar Артем Аверин попытался передать ощущения наступающих праздников в трех новых сезонных коктейлях. Так, «Снежок» смешивается на роме, настоянном на яблоке, корице, гвоздике и черном перце, а мягкости ему добавляет густая белая пена и два ликера — сливочный и ореховый (850 рублей). Подают коктейль с настоящим снегом из маршмеллоу и кокосовой стружки.
Второй коктейль — «Щелкунчик» — это игристое вино, причем в компании со сладким вермутом, сиропом со вкусом крем-брюле и конфетой в форме завернутого подарка в качестве украшения (750 рублей). Третий коктейль — «Королек» — делается с джемом из хурмы и мандарина, который отлично сочетается с настоянной на листьях лайма водкой (750 рублей). Именно этот коктейль станет основным в новогоднюю ночь, как обещают представители заведения.
Новогодний сет в Wine Express
Адрес заведения: здание Белорусского вокзала на пути
к «Аэроэкспрессу», здания Павелецкого и Курского вокзалов
С 1 декабря вариантом новогоднего подарка-сюрприза может стать новогодний сет от команды сети винных баров Wine Express: шефа Елены Савчук и сомелье Павла Богданова. В праздничном наборе упакована бутылка игристого, сытный сэндвич с тамбовским окороком и соусом из артишоков и, конечно, неотъемлемый атрибут Нового года — мандарины. Сет будет стоить 1 000 рублей и отлично подойдет для двоих.
Новогодние десерты и блюда
в «Кофемании»
Адрес заведения: Трубная пл., 2
Телефон для бронирования столиков
+7 (495) 229–84–59
В преддверии новогодних праздников гостям «Кофемании» предлагают несколько идей, которые помогут с выбором подарков и вкусным оформлением новогоднего стола. Во-первых, в декабре в ресторане «Кофемания» в «Галерее Неглинная» можно будет купить подарочные карты номиналом 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. Предложение доступно во всех ресторанах «Кофемания».
Кондитерское ателье «Кофемании» Cake Buro в этом сезоне представляет два новогодних торта в праздничной упаковке и коллекцию десертов. Например, можно заказать торт «Ар-деко» — лаконичный, украшенный новогодними пряниками с позолоченными звездами. В начинке — два бисквита: медовый и карамельный, хрустящее пралине, крем из карамельного шоколада со сливками и крем из вареной сгущенки с черносливом (2 500 рублей).
Также кондитерское ателье предлагает торт «31 декабря» — белый торт украшен разноцветными и блестящими кейк-попсами. Внутри — лимонный бисквит с апельсиновым ликером, лимонно-мандариновый крем, земляничный крем со сливками и сливочно-сырный крем с белым шоколадом (2 500 рублей). В меню есть пирожное «Снеговик» — интерпретация классического французского пирожного шу в виде снеговика с заварным ванильным кремом со взбитыми сливками (550 рублей) и новогодние пряники с корицей, имбирем, ванилью, кориандром, анисом и гвоздикой. Набор из трех штук стоит 750 рублей.
Рождественское меню
в Ribambelle
Адрес заведения: Кутузовский пр-т, 48
На зимних праздниках в клубах-ресторанах Ribambelle гостям предлагают забыть о хлопотах на кухне и заказать праздничные блюда навынос. В специально подготовленном для этого рождественском меню — авторские блюда от шеф-повара Михаила Кукленко. Среди них — утка с яблоками, апельсинами и каштанами для большой компании (8 900 рублей), бедро молодого ягненка с пряными травами весом 1,6 килограмма на шесть персон (13 200 рублей), запеченный рибай с пряными травами на десять персон (19 800 рублей).
Любители рыбы и морепродуктов оценят запеченную стерлядь на трех-четырех человек (6 800 рублей) или оливье с мясом краба (6 400 рублей за килограмм). Те, кто предпочитает традиционные блюда советской кухни, смогут заказать, кроме оливье с куриной грудкой (2 550 рублей), еще и винегрет (2 200 рублей). Это рождественское меню будет действовать во всех клубах-ресторанах Ribambelle до 14 января.
фотографии: обложка, 4 – Saxon + Parole, 1 – Mr. Lee, 2 – Hills, 3 – «Хлебная Лавка», 5 – Mercedes Bar, 6 – Wine Express, 7 – «Кофемания», 8 – Ribambelle
КомментарииПодписаться