С 12 по 25 марта в 75 ресторанах Москвы пройдет фестиваль Moscow Restaurant Week. Две недели шеф-повара будут готовить специальное фестивальное меню, темой которого в этот раз стали крупы. Рестораны представили сеты и блюда, основой для которых стали гречка, рис, киноа, амарант, пшено и другие злаковые. Рассказываем, где пробовать меню и не ошибиться с выбором.

Tilda

Адрес: Сытинский пер., 5

Молодая команда гастробара Tilda две недели будет готовить паштет из чечевицы с жареными артишоками, пшенную кашу со сливочным крабом и картофелем, полбу с разноцветной свеклой и мятным дзадзики, запеченный перец с киноа, козьим сыром и соусом пепито, а на десерт подадут крем-брюле с карамельной гречкой и шоколадным муссом. Одно из самых интересных мест в районе «Пушкинской», поэтому, оказавшись неподалеку, смело забегайте.

Chicha

Адрес: Новинский б-р, 31

В ресторане White Rabbit Family Chicha к фестивалю подготовили сет из пяти блюд. В него вошли: хрустящая тапиока с крабом и японским айоли, табуле из киноа и гранатом, кукурузное тако с мраморным ребром, дим-самы со щекой теленка, киноа и соусом понзу, казуэлос с палтусом и красной фасолью и кукурузный пирог. Стоимость сета — 3 200 рублей, но, зная щедрость шеф-повара Василия Зайцева, меню можно смело заказывать на двоих.

Molon Lave Bar

Адрес: Садовая-Сухаревская, 6, стр. 1

В греческом баре на Цветном бульваре шеф-повар Стаматис Цилиас подготовил к фестивалю пятерку блюд. Однозначно стоит идти за мидопилафо — мидиями с диким рисом (550 рублей) и бугацой — пирогом с кремом из манки и холодным какао (250 рублей). В фестивальное меню также вошли: салат «Прасини» с киноа, шпинатом, свеклой и сыром халуми (500 рублей), «Филето мосхари» — филе миньон с пюре из фавы с острова Санторини (1 600 рублей) и псаросупа — рыбацкий суп (300 рублей).

LavkaLavka

Адрес: ул. Петровка, 21

Темой фестиваля в этом году стали крупы, а кто в них понимает лучше, чем шеф фермерского ресторана Елена Савчук? В меню вошли: киноа с кунжутом и креветкой (400 рублей), полба с диким лососем (400 рублей), булгур с утиной печенью (400 рублей), черный рис с костным мозгом (500 рублей) и мороженое из черного кунжута с соусом из вишни и полугара (350 рублей).

Touché

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 22

В винном баре Touché тоже подготовили фестивальное меню, все блюда от Тараса Кириенко можно взять отдельно, либо сетом (за 1 700 рублей). На закуску: табуле из киноа, креветок и сладких разноцветных томатов (500 рублей) или салат с бурратой и разными крупами (500 рублей), крем-суп из чечевицы с ньокки из домашней рикотты (300 рублей). На горячее: ризотто из перловки с черными лисичками и томлеными бычьими хвостами (500 рублей). А на десерт — ри-о-ле — классический парижский десерт на основе рисового пудинга с карамелизированными орехами и мороженым из соленой карамели (300 рублей).

«Жеральдин»

Адрес: ул. Остоженка, 27, корп. 2

Красивый ресторан Владимира Познера — один из немногих стоящих того, чтобы ехать в район «Кропоткинской». К фестивалю тут придумали простые блюда без особых неожиданностей, зато в выдержанном стиле. Готовят салат из киноа (520 рублей), суп из чечевицы (350 рублей), зеленую гречку с грибами (480 рублей), утку конфи со сливочной полбой (820 рублей) и арктического гольца с рисом (900 рублей).

Aviator

Адрес: Пресненская наб., 12

В ресторане с красивым видом на Москва-Сити шеф-повар Александр Баранов готовит салат с грушей и индейкой карри (860 рублей), пхали из желтого гороха с сердцем из фуа-гра с черными трюфелем (820 рублей), стейк дикой форели и попкорн (500 рублей), гречотто с подкопченной уткой и маринованной грушей (1 100 рублей) и баранью вырезку с бобами маш и чатни из красного лука с беконом (1 480 рублей). Если вы любите искусство на тарелках и красивые подачи, вам сюда.

Margarita Bistro

Адрес: ул. Малая Бронная, 28/2

В белоснежной Margarita Bistro, где особенно любят овощи и крупы, в течение фестиваля можно будет попробовать несколько блюд от шефа Дана Мирона. В меню: перловка на манер ризотто со свеклой и гранатом (520 рублей), гребешки с вешенками и кукурузой (820 рублей), чечевица с куриной печенью (520 рублей), нут с жареной цветной капустой (520 рублей) и сладкий черный рис со сгущенным и кокосовым молоком (520 рублей).

«Северяне»

Адрес: ул. Большая Никитская, 12

Главной крупой в «Северянах» на фестивале стала гречка, собственно, она стала основой всех пяти блюд Григория Трояна. В фестивальном меню: гречка со сметаной и икрой, гречка с лососем и свеклой, она же с камамбером и трюфелем, еще одна позиция с фуа-гра и на десерт — сладкая гречка. В общем, гречневый рай.

«Brasserie Мост»

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 6/3

В «Brasserie Мост» тоже обошлись без сета. Из фестивального предложения стоит пробовать, конечно, ризотто: здесь их сделали в двух вариациях — с чернилами каракатицы, щупальцами кальмара темпура и маринованным желтком в кляре (720 рублей) и с улитками и соусом беарнез (800 рублей). Также в течение двух недель можно будет попробовать пшенную кашу на кокосовом молоке с обожженной тыквой, спаржей и эскалопом фуа-гра (950 рублей), перловую кашу, вымоченную в свекольном соке, с вешенками, обжаренным манго и соусом бешамель (890 рублей) и перепелку конфи с полентой (750 рублей).

Фотографии: Moscow Restaurant Week