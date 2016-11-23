Пельмени — одно из самых актуальных блюд осенне-зимнего сезона. Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» Андреем Маховым The Village уже искал самые вкусные пельмени города. Теперь же мы решили выяснить, как относятся к пельменям те, кто работает с ними ежедневно. Для этого мы поговорили с сотрудниками четырех московских пельменных об их предпочтениях и сложностях приготовления многими любимого блюда из теста с начинкой.

Максим Попов

владелец «#Пропельмени»

Я ем пельмени два раза в неделю и только в «#Пропельмени». Хотя это одно из моих любимых блюд, ем я его чаще в силу работы, когда провожу дегустации. Мои самые любимые — классические пельмени с телятиной и гёдза с креветкой. Вкусные пельмени должны прежде всего иметь сбалансированное сочетание теста, начинки и специй. Приготовить такие самому не сложно. Для этого важно соблюсти баланс теста и фарша. К примеру, у нас пельмени весят по десять граммов, шесть из которых — начинка, а четыре — тесто. Фарш тоже имеет значение, его лучше делать на мясорубке со средними отверстиями решетки, чтобы оставалось ощущение плотности мяса.

2 порции пельменей в неделю

Владимир Ким

бренд-шеф «#Пропельмени»

Есть пельмени практически каждый день — моя работа. Ведь помимо дегустаций у нас в заведении, мне надо пробовать пельмени и в других местах, чтобы проводить анализ конкурентов. Что касается магазинной продукции, то ее я ел разве что в студенческие годы.

Я люблю самые обычные пельмени — со свино-говяжьим фаршем и сметаной. Конечно, у всех свои предпочтения. Обычно в пельменях 60 % фарша и 40 % теста, мне же нравится, когда начинки чуть больше, а тесто тоньше. Еще я не люблю, когда пельмень слишком большой — 20–25 грамм — и не помещается в рот. Такие есть неудобно: надкусываешь, вытекает весь сок, и от поедания второй половинки уже не получаешь удовольствия.

Есть мнение, что это блюдо готовить очень просто, но я так не считаю. Чтобы пельмени были не слишком сухими или не чересчур жирными, чтобы у них было идеальное тесто, надо знать тонкости.

Это не значит, что вкусные пельмени нельзя приготовить дома. Все, что мы выпускали в самом начале, готовилось на домашней кухне без какого-либо специального оборудования, за исключением мясорубки.

Скорее всего, пельмени больше не моя любимая еда. Конечно, иногда мне охота их поесть, но в силу моей деятельности это желание появляется все реже и реже. Тем не менее я регулярно приношу домой замороженные пельмени из «#Пропельмени», потому что они нравятся моей семье. Мне тоже приходится есть, хочу я или нет. На мой взгляд, это блюдо — более здоровая и качественная замена лапше быстрого приготовления, но каждый день есть его не стоит, так как это плохо для физической формы.

Ест пельмени каждый день

Ирина Ефремова

управляющая кафе «Вареничная № 1» на «Третьяковской»

Я ем пельмени нечасто, три-четыре раза в месяц. Обычно стараюсь готовить это блюдо самостоятельно или заказывать в ресторане, хотя иногда, но очень редко, покупаю в магазине. Правда, там сложно найти пельмени хорошего качества. Лепить пельмени я научилась на мастер-классах бренд-шефа нашей сети Алены Солодовиченко. С тех пор раз-два в месяц собираю у себя друзей на пельменные вечеринки. Всем нравится! Особенно в осенне-зимний сезон, когда так приятно согреться горячими пельмешками в домашней обстановке и теплой компании.

Начав работать в кафе «Вареничная № 1», я определенно стала чаще есть пельмени, хотя стараюсь ограничивать себя в употреблении мучной и мясной пищи. Но от пельменей отказаться сложно, особенно от моих любимых — сибирских с телятиной и свининой. Поэтому я установила для себя некие нормативы — не более одной порции в неделю, иначе пришлось бы жертвовать пельменными посиделками.

Идеальные пельмени должны быть красиво слеплены (одинаковой формы и размера), а также иметь оптимальную толщину теста и достаточное количество мелко нарубленного однородного фарша внутри. В начинке очень важно соблюсти баланс специй. Также идеальные пельмени не могут быть недоваренными или переваренными. Они должны подаваться в ароматном бульоне и обязательно со сметаной или другим соусом.

Это блюдо можно приготовить и дома. Ведь человек может все, даже слепить идеальные пельмени! Главное — желание. Правда, у меня первые две попытки вышли комом. Но потом наш шеф-повар рассказал мне о некоторых нюансах, и все получилось.

1 порция пельменей в неделю

Алена Солодовиченко

бренд-шеф сети кафе «Вареничная № 1»

Я работаю бренд-шефом в одной из самых крупных сетей Москвы, специализирующейся на пельменях и варениках, поэтому ем эти блюда довольно часто. Обычно я леплю пельмени, когда приезжаю к ребятам на проработку и показываю новые блюда для меню. Также иногда пробую пельмени в других заведениях, но больше всего мне нравятся наши с копченым поросенком. А вот к магазинным полуфабрикатам такого рода отношусь скептически, поэтому даже не помню, когда их ела в последний раз.

Пельмени, наверное, нельзя назвать моей любимой едой, иначе я бы уже была тетечкой необъятных размеров. Тем не менее к этому блюду я отношусь с большим уважением и теплыми воспоминаниями. В нашей семье довольно часто готовили пельмени и вареники с вишней. Иногда я могла украсть несколько пельменей у папы. Еще бабушка делала большие пельмени на пару, и когда я приходила страшно голодная с прогулок, то любила съедать эти огромные «пирожки».

Идеальные пельмени можно запросто приготовить дома. Научиться этому несложно — «Вареничная» регулярно выкладывает на страницах в социальных сетях секреты приготовления теста, начинок и пошаговые рецепты. Так, тесто должно быть тоненьким и хорошо проваренным по краям. А начинка — сочной, чтобы при укусе пельменя мясной сок из него растекался с брызгами и фонтаном во рту. Идеальное соотношение между ними — один к одному.

Кроме того, готовя это блюдо, можно совместить приятное с полезным — весело провести время с семьей (ведь для детишек нет ничего приятнее воскресенья с мамой и папой) и параллельно налепить пельменей и вареников, которые можно заморозить и лакомиться потом в любое время.

1-2 порции пельменей в неделю

Cветлана Наумова

шеф-повар «Лепим и варим»

Начав работать в этой сфере, я, конечно, стала чаще есть пельмени. Вряд ли найдется много людей, которые едят это блюдо чаще, чем повара пельменной. Каждый день я пробую то, что мы готовим, а полноценную порцию съедаю реже — один или два раза в неделю. Я уже много лет не покупаю магазинные пельмени, предпочитая самостоятельно лепить их дома для внуков. Ведь они, как и все дети, очень любят это блюдо.

Я и сама люблю пельмени, ведь они никогда не приедаются — настоящая еда на все времена. Больше всего мне нравятся классические пельмени со свининой и говядиной, которые у нас в заведении называются «Мамин сибиряк». Если хорошо потренироваться, то путем проб и ошибок можно приготовить идеальные пельмени дома. На мой взгляд, они должны быть свежими, с сочным фаршем и нежным тестом, чтобы есть их хотелось снова и снова.

Ест пельмени каждый день

Николай Сердотецкий

основатель и владелец «Лепим и варим»

Вот уже год я не покупаю пельмени в магазине и сам не леплю. Но ем их значительно чаще, в основном у нас в пельменной. Ведь приготовить вкусные пельмени исключительно сложно, проще прийти в «Лепим и варим». Больше всего я люблю классические пельмени со свино-говяжьим фаршем, сметаной или домашним майонезом, а также «Конечно, Уася» с бараниной и говядиной, сметаной и табаско. А недавно полюбил пельмени под названием «Дядя с Камчатки» — в них начинка из камчатского краба и сливочного сыра. Вообще, это моя любимая еда сразу после пасты, бургеров, пиццы и салата «Цезарь».

1 порция пельменей в неделю

Михаил Фишер

основатель и владелец «Лепим и варим»

Я ем пельмени каждый раз, когда оказываюсь в «Лепим и варим», а бываю я там очень часто. Также раз в полгода-год даю шанс магазинным пельменям. Но прожевав «разочарование», успокаиваюсь еще на много месяцев вперед. Кроме того, я всегда заказываю пельмени в ресторанах, если там предлагают что-то необычное. Например, пельмени с крабами в гранд-кафе «Dr. Живаго» или с черноморскими мидиями и рапанами в одном заведении в Крыму. Мне бы очень хотелось ввести подобное блюдо у нас, но достать настолько свежие и вкусные морепродукты в Москве затруднительно.

Начав работать с пельменями, я стал настолько больше их есть, что даже неловко в этом признаться. Сейчас это точно моя любимая еда. Больше всего мне нравятся пельмени со свининой и говядиной, приправленные уксусом, сметаной и черным перцем.

Конечно, домашние, только что приготовленные своими руками пельмени, — самые вкусные. Правда, с первой попытки их не приготовить. Главный секрет хороших пельменей, как и любой другой вкусной еды, — отличные свежие продукты. И, разумеется, мастерство повара. Для меня идеальные пельмени всегда нежные, сочные и мягкие. Они тают во рту, оставляя приятное послевкусие. Ну вот, опять захотелось пельменей!

4 порции пельменей в неделю

Дмитрий Северин

су-шеф Silver Panda

Несмотря на то что мне очень нравятся дамплинги за своеобразный вкус, ем я их нечасто — один раз в неделю. Пельмени еще реже. Дело в том, что я давно работаю в этой сфере и вижу эти блюда каждый день. Мне уже не особо хочется их есть, скорее остановлю свой выбор на лапше.

В идеальных дамплингах все должно быть в меру: не толстое тесто и сочное мясо в бульоне. Приготовить такие в домашних условиях очень сложно. Надо знать много нюансов — к примеру, китайский способ приготовления фарша и правильную лепку. Нас этому учит бренд-шеф, который раз в несколько месяцев проходит обучение в Китае под руководством китайских поваров и привозит новые рецепты.

1 порция пельменей в неделю

Обложка: Яся Фогельгардт