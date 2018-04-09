Об идее бренда

В какой-то момент нас с мужем позвали в гости, мы хотели принести что-то с собой к столу. Я начала искать что-то красивое, стильное, полезное, но ничего такого не нашла, притом что дело было в Америке. И я подумала, почему полезная еда, как правило, выглядит некрасиво или невкусная? Почему нельзя соединить эти две вещи и сделать новый продукт, который подойдет людям, ведущим здоровый образ жизни, и тем, кто ищет альтернативу шоколадкам, но при этом не хочет отказываться от привычного вкуса и эстетики?

Мы вернулись в Москву, и шаг за шагом я начала экспериментировать дома, делая орехово-финиковые конфеты. Они получались некрасивыми. Нужно было что-то, что их облагородит. Я очень люблю шоколад, поэтому купила стопроцентное тертое какао, еще не имея ни малейшего представления о том, как с ним работать. Сделала конфету, покрыла ее шоколадом. К моему удивлению, получилось очень красиво: конфета была ровная, нарядная, я такую сейчас, наверное, не сделаю — новичкам везет.

От орехов к шоколаду

Я встретилась с девушкой, которая занималась стартапами, и она натолкнула меня на мысль сделать из хобби бизнес. Я стала искать кондитера-технолога, который сможет разработать для меня продукт. Так я познакомилась с Иваном Дубковым (специалист по вегетарианскому питанию, бывший шеф-повар КМ20. — Прим. ред.), и он поддержал мою идею.

Каждый день у меня дома на кухне мы придумывали и прорабатывали конфеты. Но по мере изучения вопроса выяснилось, что весь шоколад, который можно купить, — с добавлением соевого лецитина, а нам нужно было чистое стопроцентное какао.

Мы нашли компании, которые делают шоколад сами, и поехали к ним. Там я впервые увидела, как делается шоколад из какао-бобов, и подумала, что я могла бы купить маленькую машинку, чтобы попробовать готовить его самой. Нам же нужно совсем немного шоколада — только обливать конфеты. Идеи делать шоколад изначально не было.

В итоге мы купили небольшой аппарат для приготовления какао, нашли поставщиков, начали закупать какао-бобы и делать свой шоколад. Тогда я даже не могла себе представить, что мы будем делать не только конфеты, но и шоколадные плитки, что у нас будет ассортимент из 13 позиций. Сейчас на производстве работают четыре человека, мы запустились всего три месяца назад, но уже сейчас производим около 450 килограммов шоколада. Наш цех находится в районе «Динамо», но уже к лету собираемся расширяться и искать более просторное производство. Сейчас мы закупаем сырье у крупного поставщика, но на парижском Шоколадном салоне я познакомилась с фермерами, которые сами выращивают какао-бобы, — и в дальнейшем мы бы хотели работать с ними напрямую.