Интернет-ресторан доставки блюд мировой кухни «ВкусLab» запустил свое мобильное приложение. Об этом The Village сообщили представители сервиса.

При заказе через приложение пользователи одновременно получают 500 бонусных баллов и скидку 35 %. Промоакция распространяется на все заказы вплоть до 30 июня. Средний чек в онлайн-ресторане составляет 1 100–1 300 рублей.

В приложении реализована программа лояльности (за каждые 10 отзывов к блюдам пользователь получает кешбэк в размере 300 рублей), а также работает пользовательская система рейтинга блюд, синхронизированная с рейтингом на сайте.

«Сейчас мы стараемся почаще обновлять меню, оставляя наиболее популярные блюда и добавляя новые. Мы ориентируемся на вкусы и предпочтения наших клиентов и прислушиваемся к ним. Поэтому для нас крайне важно получать фидбэк от наших клиентов», — рассказал основатель интернет-ресторана Артем Лаптев.

Приложение доступно в магазинах App Store и Play Market.

«ВкусLab» — интернет-ресторан доставки блюд мировой кухни по Москве. Концепция заведения заключается в chef-crafted menu (составленное и приготовленное с участием шеф-повара) и интерактивной системе рейтинга блюд.