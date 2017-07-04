В Москве запустилось приложение iDrink, которое позиционируется как «агрегатор комплиментов в барах и ресторанах». Об этом The Village рассказали представители приложения.

В приложении действует бонусная система, которая позволяет получать бесплатные кофе, вино, коктейли в ресторанах и кафе Москвы. Во время заказа в заведении пользователь должен сказать, что хочет получить напиток по приложению iDrink, после чего списать напиток при официанте.

У пользователей приложения будут отображаться предложения, которые действуют в ресторанах. Так, например, он сможет получать пуши об акциях в ближайших к нему заведениях.

В приложении представлены как безалкогольные, так и алкогольные напитки: кофе, чай, соки, популярные и авторские коктейли, вино, пиво, крепкий алкоголь. Сейчас к iDrink подключены более 200 заведений в Москве: «Академия», «Меркато», «Де Марко», Funny Cabany, «Кофе Хауз», «Диду», «Клава», Steak It Easy, Goodman, «FARШ», «Никуда не едем», SPB, «Хачапурия», «Март», Spices.

Подписка на приложение стоит 390 рублей в месяц. Скачать приложение можно на сайте.