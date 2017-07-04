На «Экомаркете» в Конькове открылась грузинская лавка «Хачапури». Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Хачапури»

блюда Хачапури по-аджарски — 300 рублей Пеновани — 350 рублей Хачапури со шпинатом и сыром — 270 рублей Нубдари с мясом — 300 рублей Хачапури по-имеретински — 250 рублей Хачапури по-мегрельски — 280 рублей

Идея: Лавку создали братья Георгий и Нодар Гвилава, которые развивают сети Buffalo’s и Tacodor. До этого они не занимались грузинской кухней, но сейчас решили сделать «качественный, недорогой формат грузинской закусочной». Это проект — пилотный, в дальнейшем сеть будет развиваться. В меню вошли традиционные виды хачапури и грузинские напитки. Цены на них начинаются с 250 рублей.