На Летниковской улице открылась бургерная Grizzly Burrrgers
Во дворе Vivaldi Plaza в районе метро «Павелецкая» открылась бургерная Grizzly Burrrgers с демократичными ценами и забавными названиями бургеров. Заведение работает по будням с 08:30 до 20:00.
Grizzly Burrrgers
Адрес: ул. Летниковская, 2, стр. 2
Телефон: +7 (965) 157–81–61
Средний чек: 600 рублей
Бургеры
«Гранд гризли бургер» — 360 рублей
«BBQ панда бургер» — 390 рублей
«Горячий гризли» — 390 рублей
«Мексиканский койот» — 360 рублей
напитки
Эспрессо — 100 рублей
Американо — 130 рублей
Кофе раф — 225 рублей
Флэт уайт — 185 рублей
Идея: Создать оптимальное сочетание классики и качества в бургере. Посетителей не ограничивают меню — ингредиенты для бургера можно составить самостоятельно. В бургерной расположена партнерская кофейня Cup’n’cup.
Интерьер: Современное место с граффити на стенах и длинными барными столами, панорамными окнами и летней верандой.
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