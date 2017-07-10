Во дворе Vivaldi Plaza в районе метро «Павелецкая» открылась бургерная Grizzly Burrrgers с демократичными ценами и забавными названиями бургеров. Заведение работает по будням с 08:30 до 20:00.

Grizzly Burrrgers

Адрес: ул. Летниковская, 2, стр. 2

Телефон: +7 (965) 157–81–61

Средний чек: 600 рублей

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Бургеры

«Гранд гризли бургер» — 360 рублей

«BBQ панда бургер» — 390 рублей

«Горячий гризли» — 390 рублей

«Мексиканский койот» — 360 рублей

напитки

Эспрессо — 100 рублей

Американо — 130 рублей

Кофе раф — 225 рублей

Флэт уайт — 185 рублей

Идея: Создать оптимальное сочетание классики и качества в бургере. Посетителей не ограничивают меню — ингредиенты для бургера можно составить самостоятельно. В бургерной расположена партнерская кофейня Cup’n’cup.

Интерьер: Современное место с граффити на стенах и длинными барными столами, панорамными окнами и летней верандой.

Фото от представителей заведения
Фото от представителей заведения
Фото от представителей заведения
Фото от представителей заведения