Во дворе Vivaldi Plaza в районе метро «Павелецкая» открылась бургерная Grizzly Burrrgers с демократичными ценами и забавными названиями бургеров. Заведение работает по будням с 08:30 до 20:00.

Grizzly Burrrgers

Бургеры «Гранд гризли бургер» — 360 рублей «BBQ панда бургер» — 390 рублей «Горячий гризли» — 390 рублей «Мексиканский койот» — 360 рублей напитки Эспрессо — 100 рублей Американо — 130 рублей Кофе раф — 225 рублей Флэт уайт — 185 рублей

Идея: Создать оптимальное сочетание классики и качества в бургере. Посетителей не ограничивают меню — ингредиенты для бургера можно составить самостоятельно. В бургерной расположена партнерская кофейня Cup’n’cup.

Интерьер: Современное место с граффити на стенах и длинными барными столами, панорамными окнами и летней верандой.