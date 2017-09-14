На «Даниловском рынке» напротив отдела «Свежая рыба» открылся суши-бар Seiji от владельца ресторанов Sushi by Seiji, известного японского шефа Сейджи Кусано. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Seiji

Адрес: улица Мытная, дом 74 Часы работы: С 9:00 до 21:00 Средний чек: 500-1000 рублей Facebook

сашими Сашими из желтохвоста — 520 рублей Вашими из спинки тунца — 660 рублей роллы Ролл с лососем гриль и творожное-сливочным сыром — 360 рублей Ролл с крабовым мясом и авокадо — 600 рублей Гунканы Гункан с копченым угрем — 160 рублей Гункан с острым тунцом — 210 рублей Суши Суши из сладкой креветки — 150 рублей Суши из морского гребешка — 150 рублей

Идея: Заведение работает в формате контактного суши–бара. В меню — только аутентичные блюда из японских продуктов: дважды в неделю прямиком из Японии доставляют свежую рыбу, морепродукты.

Кто делает: Бренд–шеф заведения — Сейджи Кусано, распространяющий японские кулинарные традиции по всему миру. Открыл более 30 ресторанов в Европе, Канаде и Японии. В Москве работает с 1999 года.