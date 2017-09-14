На Даниловском рынке открылся японский суши-бар Seiji
На «Даниловском рынке» напротив отдела «Свежая рыба» открылся суши-бар Seiji от владельца ресторанов Sushi by Seiji, известного японского шефа Сейджи Кусано. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Seiji
Адрес: улица Мытная, дом 74
Часы работы: С 9:00 до 21:00
Средний чек: 500-1000 рублей
сашими
Сашими из желтохвоста — 520 рублей
Вашими из спинки тунца — 660 рублей
роллы
Ролл с лососем гриль и творожное-сливочным сыром — 360 рублей
Ролл с крабовым мясом и авокадо — 600 рублей
Гунканы
Гункан с копченым угрем — 160 рублей
Гункан с острым тунцом — 210 рублей
Суши
Суши из сладкой креветки — 150 рублей
Суши из морского гребешка — 150 рублей
Идея: Заведение работает в формате контактного суши–бара. В меню — только аутентичные блюда из японских продуктов: дважды в неделю прямиком из Японии доставляют свежую рыбу, морепродукты.
Кто делает: Бренд–шеф заведения — Сейджи Кусано, распространяющий японские кулинарные традиции по всему миру. Открыл более 30 ресторанов в Европе, Канаде и Японии. В Москве работает с 1999 года.
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