В пятницу, 22 сентября, на «Красном Октябре» закроется бургерная The Burger Brothers. Об этом The Village сообщил сооснователь заведения Александр Залесский.

Он объяснил такое решение повышением арендной платы за помещение, в котором находится кафе. «Нам подняли аренду во второй раз за год. Продлевать договор аренды на новых условиях экономически нецелесообразно. Мы его досрочно расторгли», — рассказал Залесский.

По его словам, пока что открытие кафе в новом месте не планируется. The Burger Brothers на «Маяковской» продолжит свою работу в обычном режиме.

В пятницу в заведении пройдет прощальная вечеринка.

Вторая по счету бургерная The Burger Brothers открылась в Берсеневском переулке в апреле 2015 года. Первая работает в 1-м Тверском-Ямском переулке с ноября 2013 года. До этого команда готовила бургеры на маркетах еды.