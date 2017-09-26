В 100 ресторанах Москвы 1 октября начнется Московский гастрономический фестиваль, который продлится до конца месяца.

«Мы пригласили 100 ресторанов, шеф-повара которых сделали и придумали на этот октябрь все, что только в их профессиональных силах, чтобы привлечь внимание искушенных московских фудис. Только лучшие повара и только лучшие продукты. Никаких компромиссов», — рассказал организатор фестиваля Игорь Губернский.

Так, 2 октября состоится юбилейный десятый ужин открытия фестиваля — Golden Triangle. В этом году ужин готовит команда шефов, каждый из которых стал обладателем титула «Лучший молодой повар России»: Владимир Мухин, Анатолий Казаков, Дмитрий Зотов и Георгий Троян.

Впервые за всю историю ужинов Golden Triangle 20 посетителей смогут попасть на юбилейный ужин в ресторан Selfie — билеты появятся в продаже 26 сентября.

Ознакомиться со списком участников и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Источник: представители Московского гастрономического фестиваля