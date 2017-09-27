Недалеко от метро «Сокол», на Волоколамском шоссе, 10, открылась кофейня «Хуан Кофеман».

«Хуан Кофеман»

Адрес: Волоколамское ш., 10

Средний чек: 250–330 рублей

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Выпечка

Круассан простой — 88 рублей

Круассан со сладкой начинкой — 108 рублей

Корзиночка с брокколи — 108 рублей

Кофе

Эспрессо — 128 рублей

Кемекс — 148 рублей

Капучино — 148 рублей

Помимо выпечки и кофе, в «Хуане» можно попробовать чиабатты, питы, а также салаты «Цезарь» и «Греческий».

Студентам обещают скидку 10 % на напитки и еду.

Источник: представители заведения