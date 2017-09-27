Недалеко от метро «Сокол», на Волоколамском шоссе, 10, открылась кофейня «Хуан Кофеман».

«Хуан Кофеман»

Выпечка Круассан простой — 88 рублей Круассан со сладкой начинкой — 108 рублей Корзиночка с брокколи — 108 рублей Кофе Эспрессо — 128 рублей Кемекс — 148 рублей Капучино — 148 рублей

Помимо выпечки и кофе, в «Хуане» можно попробовать чиабатты, питы, а также салаты «Цезарь» и «Греческий».

Студентам обещают скидку 10 % на напитки и еду.

Публикация от ХУАН_КОФЕМАН (@huan_coffeeman) Сен 24 2017 в 9:18 PDT

Источник: представители заведения