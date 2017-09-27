На «Соколе» открылась кофейня «Хуан Кофеман»
Недалеко от метро «Сокол», на Волоколамском шоссе, 10, открылась кофейня «Хуан Кофеман».
«Хуан Кофеман»
Адрес: Волоколамское ш., 10
Средний чек: 250–330 рублей
Выпечка
Круассан простой — 88 рублей
Круассан со сладкой начинкой — 108 рублей
Корзиночка с брокколи — 108 рублей
Кофе
Эспрессо — 128 рублей
Кемекс — 148 рублей
Капучино — 148 рублей
Помимо выпечки и кофе, в «Хуане» можно попробовать чиабатты, питы, а также салаты «Цезарь» и «Греческий».
Студентам обещают скидку 10 % на напитки и еду.
Источник: представители заведения
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