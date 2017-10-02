С 1 по 15 октября состоится второй Российский ресторанный фестиваль. В нем примут участие 11 городов: Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань и Воронеж.

Гости фестиваля смогут побывать на специальных ужинах от известных российских шеф-поваров: например, Евгения Викентьева из Hamlet+Jacks, Игоря Гришечкина из «Кококо».

В дни фестиваля рестораны предложат гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. Шеф-повара приготовят их из локальных продуктов или по традиционным рецептам своих регионов.

Также на фестивале пройдут лекции от ресторанных обозревателей, на которых расскажут о том, как правильно писать о еде и заведениях.

Подробную информацию об участниках, меню сетов и датах специальных ужинов и лекций можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Источник: Александр Сысоев, директор по маркетингу «Афиша-Рестораны»