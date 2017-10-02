В октябре в 11 городах страны пройдет Российский ресторанный фестиваль
С 1 по 15 октября состоится второй Российский ресторанный фестиваль. В нем примут участие 11 городов: Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань и Воронеж.
Гости фестиваля смогут побывать на специальных ужинах от известных российских шеф-поваров: например, Евгения Викентьева из Hamlet+Jacks, Игоря Гришечкина из «Кококо».
В дни фестиваля рестораны предложат гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. Шеф-повара приготовят их из локальных продуктов или по традиционным рецептам своих регионов.
Также на фестивале пройдут лекции от ресторанных обозревателей, на которых расскажут о том, как правильно писать о еде и заведениях.
Подробную информацию об участниках, меню сетов и датах специальных ужинов и лекций можно узнать на официальном сайте фестиваля.
Источник: Александр Сысоев, директор по маркетингу «Афиша-Рестораны»
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