В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао
В сети бургерных Burger Heroes ввели временное новогоднее меню, разработанное шеф-поваром Петром Рабчевским на основе сезонных продуктов.
К постоянным блюдам добавились две позиции — бургер «Гринч» за 350 рублей и какао с маршмеллоу — за 200. В составе нового бургера — белая булочка, 160-ти граммовая котлета из мраморной говядины Black Angus, можжевельник и сливочный песто и мандарин.
Сезонное предложение действует до 1 февраля включительно.
Где праздновать Новый Год-2018, читайте в материале The Village.
Источник: представители заведения
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