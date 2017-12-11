В сети бургерных Burger Heroes ввели временное новогоднее меню, разработанное шеф-поваром Петром Рабчевским на основе сезонных продуктов.

К постоянным блюдам добавились две позиции — бургер «Гринч» за 350 рублей и какао с маршмеллоу — за 200. В составе нового бургера — белая булочка, 160-ти граммовая котлета из мраморной говядины Black Angus, можжевельник и сливочный песто и мандарин.

Сезонное предложение действует до 1 февраля включительно.

Где праздновать Новый Год-2018, читайте в материале The Village.

Источник: представители заведения