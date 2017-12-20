Супная PHO Fighters запустила доставку через FoodFox
У паназиатского кафе PHO Fighters в Столешниковом переулке появилась доставка.
Заказать еду на расстоянии 2,5 километров от супной можно через сервис FoodFox. Время доставки займет 25-35 минут.
Заказать можно весь ассортимент супов Фо и жаренной лапши, а также закуски — немы, чипсы, салаты и креветочный попкорн. Из напитков доставляют только вьетнамские коктейли в банках.
Доставка обойдется в 99 рублей, а при заказе на более чем 500 рублей — бесплатно.
Источник: представители Pho Fighters
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