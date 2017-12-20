Онлайн-сервис по доставке еды UberEATS составил рейтинг сладких блюд у москвичей с сентября по декабрь 2017 года.

Место Сладость

Вишневые пироги и пирожки из «Макдональдса»

Шоколадные маффины

Выпечка с орехом пекан

Шоколадные круассаны

Рулетики с творогом

Печенье шоколадное или с кусочками шоколада

Чизкейки

Улитки с изюмом и другими начинками

Яблочные пироги с корицей

Согласно данным сервиса, сладкое составляет 9 % от числа всех заказов. При этом количество таких заказов растет с четверга по субботу а, наоборот, падает с понедельника по среду.

Источник: пресс-служба UberEATS