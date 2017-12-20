Любимые сладости москвичей
Онлайн-сервис по доставке еды UberEATS составил рейтинг сладких блюд у москвичей с сентября по декабрь 2017 года.
Место
Сладость
Вишневые пироги и пирожки из «Макдональдса»
Шоколадные маффины
Выпечка с орехом пекан
Шоколадные круассаны
Рулетики с творогом
Печенье шоколадное или с кусочками шоколада
Чизкейки
Улитки с изюмом и другими начинками
Яблочные пироги с корицей
Согласно данным сервиса, сладкое составляет 9 % от числа всех заказов. При этом количество таких заказов растет с четверга по субботу а, наоборот, падает с понедельника по среду.
Источник: пресс-служба UberEATS
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