Компания 2WiFi разработала технологическое решение, которое оптимизирует процесс заказа столиков в ресторане.

Бронирование происходит без звонка в заведение и приложения. Решение собирает и анализирует данные о посетителях, которые ранее бывали в ресторане и воспользовались бесплатным WiFi с обязательной верификацией.

Затем в социальной сети пользователю показывается реклама одного из ресторанов, который он посещал ранее. При нажатии на кнопку «подробнее» он переходит к уже заполненной форме с телефоном и фамилией. После ему остается дождаться звонка хостес ресторана и выбрать удобное время и место для посещения заведения.

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге. В 2018 году он станет доступен в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

Источник: компания 2WiFi