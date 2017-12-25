В меню сети бургерных Burger Heroes появились пивные коктейли.

Гостям предлагают три вариации напитка: сливовый сидр с клубникой, малиной и смородиной за 250 рублей, мичеладу с соком томата и лайма, сельдереем и перцем за 280 рублей. Кроме того, в барную карту добавили десертный стаут со сливочным пломбиром и кофейными зернами также за 280 рублей.

Заказать коктейли можно только в точках на Пушкинской площади и в Камергерском переулке.

Источник: представители сети