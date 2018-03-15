В Москве закрывается необистро «Голодный — злой» — проект ресторанного холдинга Perelman People c авторской кухней Михаила Геращенко.

Заведение находилось по адресу: Цветной бульвар, 2, МФК «Легенда Цветного». Вместо «Голодный — злой» по этому адресу откроется второй рыбный ресторан «Рыба моя».

В последний день работы необистро, 18 марта, в нем состоится прощальная вечеринка «Сытый — добрый». Там выступит композитор-неоклассик и электронный продюсер Никола Мельников. Он сыграет свои сеты не один, а с диджейским дуэтом SS95. Вечеринка начнется в 15:00.

Первый рыбный ресторан «Рыба моя» открылся на 1-й Тверской-Ямской в феврале 2017 года.

The Village уже рассказывал о ресторане «Рыба моя» и необистро «Голодный — злой».

Источник: Perelman People