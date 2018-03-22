Владельцы вьетнамского кафе Lao Lee поделились с The Village планами сети и рассказали о четырех новых точках, которые откроются в ближайшее время.

Уже в эту субботу, 24 марта, команда Lao Lee откроет третье кафе в Ветошном переулке, дом 5. По словам представителя заведения Катерины Яблоковой, в новой точке представят меню на различных иностранных языках. Помимо традиционных немов, фо и фруктов, здесь будут готовить лапшу на воке и рис. Заказать можно будет, помимо перечисленного, жареный по-вьетнамски тофу.

Предположительно 10 апреля, однако пока точная дата открытия неизвестна, начнет работать еще одно кафе Lao Lee. Заведение откроется в магазине «Республика» на Воздвиженке, дом 4/7, строение 1 — напротив библиотеки имени Ленина.

В этот же период, в 10-х числах апреля, заработает корнер Lao Lee в торговом центре «Золотой Вавилон Ростокино». Здесь меню, помимо основных позиций, дополнят шейки.

Последним в череде открытий станет перезапуск первого вьетнамского кафе возле «Новослободской». Помещения на Миусской площади Lao Lee вынужденно покинуло в мае 2017 года. Планируется, что открытие состоится в апреле. Подробности об историческом заведении создатели сети пока не раскрывают, но рассказали, что в помещении поставят стол для тенниса.

Немы Свежий спринг-ролл с манго и креветкой — 200 рублей за 3 штуки Свежий спринг-ролл с тофу и овощами — 150 рублей за 3 штуки фо Фо том (с морепродуктами) — 300 рублей Фо чон том (лапша с соусом и креветками) — 350 рублей рис Рис с телятиной, ростками и пак-чой — 300 рублей Рис с овощами в кисло-сладком соусе — 250 рублей жареная лапша Лапша с говядиной и овощами — 300 рублей Лапша с креветками и овощами — 350 рублей

Источник: Владельцы Lao Lee