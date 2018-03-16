В субботу, 17 марта, и воскресенье, 18 марта, на «Гастроферме» пройдет фестиваль в честь дня рождения рынка. Там проведут лекции, мастер-классы и маркет одежды и аксессуаров от российских дизайнеров.

В субботу шеф-повара кортов тайской и индийской кухни «Я в Тай» и Masala House посоревнуются в приготовлении карри. Корт Eateria Kitchen проведет мастер-класс по приготовлению тирамису. Сотрудники кортов «Плантация» и «Калач и какао» прочитают лекцию о пользе зеленого чая и какао.

В воскресенье лавка «Сладкая марка» проведет мастер-класс по готовке шоколадной пиццы, а команда Mitro Food — по приготовлению весенних напитков.

Все выходные на рынке будет работать весенний маркет Le Picnic с аксессуарами и вещами от российских дизайнеров. Там можно будет купить сувенир из коллекции, разработанной самой «Гастрофермой». «Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями „Настенька“, чтобы оказать материальную поддержку подопечному фонда — Максиму Павлову, который мечтает завести кошку Мурку и побывать в парижском „Диснейленде“», — рассказали представители «Гастрофермы».

The Village ранее рассказывал о том, чем интересна «Гастроферма».

Источник: организаторы мероприятия