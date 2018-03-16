Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила доставку продуктов по Москве. Раньше такой услуги у сети не было.

Доставкой занимаются сервисы SaveTime и Instamart. Первая доставка — бесплатная. Начиная со второго обращения стоимость доставки через SaveTime составляет 199 рублей, а в Instamart — 90 рублей. Заказывать можно через приложения сервисов и на сайте Instamart. Ознакомиться с другими условиями доставки можно на сайте «Вкусвилла».

Помимо «Вкусвилла», доставку продуктов по Москве осуществляют сети магазинов «Перекресток», «Азбука вкуса», «Окей», «Карусель», «Лента» и другие.

Источник: сайт «Вкусвилла»