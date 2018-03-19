Burger Heroes откроет бургер-бар на Новом Арбате
Команда Burger Heroes 22 марта откроет бургер-бар по адресу Новый Арбат, 17.
Burger Heroes
Адрес: Новый Арбат, 17
часы работы: пн.-пт.: 09:00–23:45, сб.-вс.: 10:00–23:45
Средний чек: 500–700 рублей
бургеры
«Форрест Гамп» с креветками и кимчи — 330 рублей
«Царь-бургер» с красной икрой — 650 рублей
«Village» с белыми грибами — 330 рублей
основные блюда
Салат с ростбифом — 350 рублей
Куриные крылышки в соусе-глазури с копченой сливой — 320 рублей
Говяжьи ребрышки в соусе-глазури с копченой сливой — 450 рублей
Идея: В меню — бургеры, а на баре посетителям доступны 14 сортов крафтового пива. В заведении также действует специальное меню на завтраки и обеды. В меню точки на постоянной основе ввели бургер «Царь» с красной икрой, трюфельным кремом и королевским фиником на покрытой чистым сусальным пищевым золотом булочке.
В день открытия первые 400 гостей получат пиво или лимонад в подарок, а при покупке «Царь-бургера» — золотой термоплащ. Вечером в заведении будут играть диджеи, а прохожим будут разливать горячий имбирный лимонад.
Интерьер: В бургерной, оформленной в фирменном стиле Burger Heroes с традиционной для сети открытой кухней, могут поместиться 50 гостей.
Источник: представители Burger Heroes
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