Команда Burger Heroes 22 марта откроет бургер-бар по адресу Новый Арбат, 17.

Burger Heroes

бургеры «Форрест Гамп» с креветками и кимчи — 330 рублей «Царь-бургер» с красной икрой — 650 рублей «Village» с белыми грибами — 330 рублей основные блюда Салат с ростбифом — 350 рублей Куриные крылышки в соусе-глазури с копченой сливой — 320 рублей Говяжьи ребрышки в соусе-глазури с копченой сливой — 450 рублей

Идея: В меню — бургеры, а на баре посетителям доступны 14 сортов крафтового пива. В заведении также действует специальное меню на завтраки и обеды. В меню точки на постоянной основе ввели бургер «Царь» с красной икрой, трюфельным кремом и королевским фиником на покрытой чистым сусальным пищевым золотом булочке.

В день открытия первые 400 гостей получат пиво или лимонад в подарок, а при покупке «Царь-бургера» — золотой термоплащ. Вечером в заведении будут играть диджеи, а прохожим будут разливать горячий имбирный лимонад.

Интерьер: В бургерной, оформленной в фирменном стиле Burger Heroes с традиционной для сети открытой кухней, могут поместиться 50 гостей.

Источник: представители Burger Heroes