Сервис доставки Delivery Club и компания Mamafood установят в московских бизнес-центрах 500 вендинговых автоматов с готовой едой.

В первую очередь проект ориентирован на работников офисов, рядом с которыми нет ресторанов и магазинов. В автоматах под брендом DC Daily они смогут купить завтрак, салаты, горячее, супы и десерты.

Если эксперимент окажется успешным, Delivery Club установит в Москве еще 500 автоматов. Также компания планирует запустить DC Daily в регионах.

По словам партнера фонда Target Global Александра Фролова, вендинг готовой еды — новое направление для всей Европы. В США на этом рынке работает Byte Foods.

Источник: «Коммерсантъ»